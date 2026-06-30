З 1 липня Укрпошта змінить вартість доставки: які тарифи діятимуть для українців

Посилка в руках, відділення Укрпошти. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З 1 липня Укрпошта змінює тарифи на доставку. Є гарна новина для жителів сіл — доплату у 45 гривень за доставку пересувними відділеннями скасовують. Водночас відомо, що кур'єрська доставка дещо подорожчає.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає Новини.LIVE.

Як зміниться доставка в села

Якщо в населеному пункті є точка Укрпошти — стаціонарне відділення або навіть кімната в сільській раді, — жодних додаткових платежів більше не буде.

Вартість доставки буде такою ж, як і для відправлень по місту.

Також без доплат доставлятимуть посилки до поштоматів Укрпошти.

"Робимо все, щоб наші клієнти в селах мали такі самі можливості та послуги, як і мешканці міст" - каже Ігор Смілянський.

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Кур'єрська доставка подорожчає

У той же час Укрпошта підвищує вартість кур'єрської доставки.

Через подорожчання пального ціна збільшиться на 5 гривень. Після цього кур'єрська доставка коштуватиме 50 гривень.

У компанії зазначають, що навіть після підвищення цей тариф залишається одним із найдоступніших на українському ринку і буде однаковим як для міста, так і для села.

Раніше Новини.LIVE розповідали про зміни у роботі поштових сервісів та нові правила для міжнародних відправлень. З 1 липня в ЄС вводять додатковий збір у розмірі 3 євро за комерційні посилки та дорогі приватні подарунки. Сума залежатиме від кількості товару в декларації. Нові правила стосуватимуться всіх перевізників, зокрема й Укрпошти.

Також Новини.LIVE писали, що Нова пошта запустила тестову нічну доставку посилок, завдяки якій відправлення можуть прибути до поштомата ще до початку робочого дня. Поки сервіс працює у п’яти містах — Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі. Якщо тестування буде успішним, нічна доставка з'явиться і в інших містах.