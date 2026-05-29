Главная Финансы ФЛП разрешили работать без кассовых аппаратов: кому сделают исключение

Дата публикации 29 мая 2026 20:32
Кассовые аппараты для ФЛП: кому в 2026 году разрешили не ставить РРО
Женщина в магазине, кассовый аппарат, терминал для оплаты. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Для предпринимателей, работающих в городе, кассовый аппарат остается обязательным. Однако в селах часть торговых точек может работать по упрощенным условиям. Известно, кому сделают послабления.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Постановление Кабинета Министров №1336.

Когда кассовый аппарат является обязательным

Согласно законодательству, РРО должны применять все предприниматели, которые проводят расчеты:

  • в наличной форме;
  • в безналичной форме;
  • при продаже товаров;
  • при предоставлении услуг.

То есть в большинстве случаев ФЛП обязаны использовать кассовую технику.

Кто может работать без РРО и ПРРО

Для части предпринимателей в небольших населенных пунктах действуют исключения. Прежде всего они касаются ФЛП на едином налоге, которые продают товары в розницу и эти товары не являются подакцизными. Вместо кассовой техники они могут пользоваться:

  • расчетными книжками;
  • книгами учета расчетных операций.

Правила для ФЛП, которые имеют точки и в городе, и в селе

Для каждой точки действуют свои требования. Например, в городе кассовый аппарат надо использовать обязательно, а в селе можно и без него, если соблюдать все условия закона.

При этом предприниматель должен следить, чтобы не был превышен предельный годовой объем расчетных операций, определенный законодательством.

Как сообщали Новини.LIVE, жителям 4 регионов выплатят 3100 долларов. Инициатива направлена ​​на поддержку физлиц-предпринимателей и людей, осуществляющих независимую коммерческую деятельность. Приоритетное право на помощь имеют уязвимые категории населения, переселенцы и ветераны. 

Также Новини.LIVE рассказывали, что Ощадбанк не продлил срок действия карт для двух категорий украинцев. Карты закроют тем, у кого в течение года не осуществлялось движение средств и остаток на счете равен нулю.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
