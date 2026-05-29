Кассовые аппараты для ФЛП: кому в 2026 году разрешили не ставить РРО

ФЛП разрешили работать без кассовых аппаратов: кому сделают исключение
Для предпринимателей, работающих в городе, кассовый аппарат остается обязательным. Однако в селах часть торговых точек может работать по упрощенным условиям. Известно, кому сделают послабления.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Постановление Кабинета Министров №1336.
Когда кассовый аппарат является обязательным
Согласно законодательству, РРО должны применять все предприниматели, которые проводят расчеты:
- в наличной форме;
- в безналичной форме;
- при продаже товаров;
- при предоставлении услуг.
То есть в большинстве случаев ФЛП обязаны использовать кассовую технику.
Кто может работать без РРО и ПРРО
Для части предпринимателей в небольших населенных пунктах действуют исключения. Прежде всего они касаются ФЛП на едином налоге, которые продают товары в розницу и эти товары не являются подакцизными. Вместо кассовой техники они могут пользоваться:
- расчетными книжками;
- книгами учета расчетных операций.
Правила для ФЛП, которые имеют точки и в городе, и в селе
Для каждой точки действуют свои требования. Например, в городе кассовый аппарат надо использовать обязательно, а в селе можно и без него, если соблюдать все условия закона.
При этом предприниматель должен следить, чтобы не был превышен предельный годовой объем расчетных операций, определенный законодательством.
