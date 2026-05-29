Кассовые аппараты для ФЛП: кому в 2026 году разрешили не ставить РРО

Для предпринимателей, работающих в городе, кассовый аппарат остается обязательным. Однако в селах часть торговых точек может работать по упрощенным условиям. Известно, кому сделают послабления.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Постановление Кабинета Министров №1336.

Когда кассовый аппарат является обязательным

Согласно законодательству, РРО должны применять все предприниматели, которые проводят расчеты:

в наличной форме;

в безналичной форме;

при продаже товаров;

при предоставлении услуг.

То есть в большинстве случаев ФЛП обязаны использовать кассовую технику.

Кто может работать без РРО и ПРРО

Для части предпринимателей в небольших населенных пунктах действуют исключения. Прежде всего они касаются ФЛП на едином налоге, которые продают товары в розницу и эти товары не являются подакцизными. Вместо кассовой техники они могут пользоваться:

расчетными книжками;

книгами учета расчетных операций.

Правила для ФЛП, которые имеют точки и в городе, и в селе

Для каждой точки действуют свои требования. Например, в городе кассовый аппарат надо использовать обязательно, а в селе можно и без него, если соблюдать все условия закона.

При этом предприниматель должен следить, чтобы не был превышен предельный годовой объем расчетных операций, определенный законодательством.

