Правила ввоза товаров в США изменятся: как Укрпочта будет отправлять посылки

Отделения Укрпочты, посылки. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В связи с изменениями в таможенном оформлении международных отправлений в США, Укрпочта обновляет свои сервисы. Это необходимо для их адаптации к новым правилам. Ожидается, что нововведения вступят в силу с 21 июля 2026 года.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, передает Новини.LIVE.

Новые правила таможенного оформления посылок в США

Игорь Смилянский отметил, что бизнесу не стоит ожидать каких-либо кардинальных изменений в сфере оформления товаров для отправки в США.

"Укрпочта уже адаптировала свои цифровые сервисы, поэтому оформление международных отправлений останется таким же простым", — объяснил он.



Как изменится отправка посылок Укрпочтой за границу. Скриншот: Игорь Смелянский/Telegram

В пресс-службе отметили, что с 24 июля США вводят новые правила таможенного оформления международных отправлений. Вместо единой ставки пошлины в 10%:

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ставка будет привязана к категории товара;

каждому отправляемому товару будет присваиваться 10-значный код товара ТНВЭД (УКТВЭД);

порог стоимости, при котором товар можно оформить по упрощенной процедуре, вырастет с 800 долларов до 2,5 тысячи долларов.

Примерно с 21 июля предприниматели смогут проверить новый функционал таможенного калькулятора и партнерских сервисов в личных кабинетах, чтобы не рассчитывать новые таможенные ставки самостоятельно.

Что ещё стоит знать

Напомним, почтоматы Укрпочты заработали во Львовской и Ивано-Франковской областях. Их установили в почтовых отделениях, они работают по графику отделений. Также компания планирует установить почтоматы в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, Укрпочта продолжает работать над расширением сети внешних почтоматов. Ожидается, что их количество увеличится до более чем тысячи по всей стране.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что военным на Укрпочте предоставляю скидки. Они принадлежат защитникам, имеющим действующий аккаунт в приложении Армия+. Ежемесячно военные могут использовать 9 штрихкодов.

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