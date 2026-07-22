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Главная Финансы Новая почта будет оплачивать пошлину за международные посылки: у кого из клиентов будет льгота

Новая почта будет оплачивать пошлину за международные посылки: у кого из клиентов будет льгота

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 16:59
Таможенные сборы Новой почты: за кого из клиентов заплатит компания
Посылки на таможне, приложение Новой почты в смартфоне. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Не все клиенты Новой почты будут платить пошлину за международные посылки. Речь идет, в частности, о товарах, которые отправляются в США. Так, пошлину за часть посылок будет оплачивать сама компания, но при одном условии.

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Новой почты, передает Новини.LIVE.

Подробнее о пошлине на международные отправления на Новой почте

Новая почта будет оплачивать таможенные сборы за отправления из Украины в США, если в качестве плательщика пошлины в экспресс-накладной таких отправлений будет указан отправитель. Так называемые "летние каникулы" от Новой почты продлятся с 24 июля по 1 сентября 2026 года.

"То есть в это время вы платите только за доставку", — отметили на Новой почте.

Если же за международную отправку платит получатель, то таможенные сборы будут начислены в соответствии с требованиями Таможенной службы США. Также дополнительно потребуется оплатить стоимость таможенно-брокерского обслуживания.

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Сроки доставки не изменяются:

  • международная доставка — от 7 дней;
  • быстрая международная доставка — от 5 дней.

Тарифы на доставку международных посылок

С 1 сентября 2026 года на Новой почте будет действовать новая максимально допустимая фактурная стоимость отправления — 2,5 тысячи долларов, вместо 800.

Начисление таможенных платежей будет производиться индивидуально и будет зависеть от:

  • категории товаров;
  • страны происхождения;
  • стоимости.

Что еще стоит знать

Напомним, что США реформируют таможенную систему для международных отправлений. Так, с 24 июля отменяется единая ставка пошлины в 10% — вместо нее будет действовать индивидуальная ставка, привязанная к категории товара. Также реформа требует предоставления более полной информации о товаре. Отправитель будет указывать: 10—значный код УКТЗЕ, подробное название товара и страну происхождения товара.

Как сообщали Новини.LIVE, Укрпошта с 1 июля отменила доплату в размере 45 гривен за доставку посылок в села. Параллельно почтовый оператор пересмотрел тарифы на курьерскую доставку. Эта услуга подорожала на 5 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, Новая почта тестирует услугу с ночной доставки посылок. Сервисом могут воспользоваться клиенты в пяти городах — Киеве, Одессе, Львове, Полтаве и Днепре. Если нововведение будет востребованным, ночную доставку введут и в других городах.

Новая почта пошлина тарифы на посылки
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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