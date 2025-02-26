Клиентка ПриватБанка пожаловалась на потерю денег и странные требования финучреждения — детали

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка государственного "ПриватБанка" рассказала о незаконном списании денег с кредитного счета мошенниками. Финучреждение, несмотря на поданное заявление в полицию и жалобу на мошеннические действия, требует оплату за обслуживание кредита.

Соответствующее сообщение появилось в разделе отзывов на сайте "Минфин".

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Женщина рассказала, что 20 февраля ночью неизвестные осуществили взлом ее аккаунта "Приват24" и вывели денежные средства с дебетовой карты в сумме 17 тыс. грн и с кредитной карты в сумме 18,4 тыс. грн. Она отметила, что известны данные, куда и на кого были выведены деньги.

Потерю денег заметила утром, а также пропущенные звонки от службы безопасности ПриватБанка.

"Очевидно, служба безопасности банка видела подозрительные операции, однако не остановила их. Когда я утром проснулась, и увидела пропущенные звонки банка, я сразу зашла в Приват24 и проверила счета и обнаружила кражу. Примерно в 6.15 я позвонила в банк и сообщила о краже денег. После этого я обратилась в полицию и отделение ПриватБанка для восстановления доступа к Приват24", — написала она.

Позже была осуществлена очередная попытка войти в приложение неизвестными лицами, поэтому "Приват24" заблокировали повторно.

В банке подтвердили, что кто-то снова осуществлял попытки входа в аккаунт.

Также оператор заявила, что это сама клиентка виновата, что поделилась персональными данными, благодаря чему мошенники смогли взломать аккаунт. Относительно лица, куда перечислили средства, заявили, что уже были подобные жалобы, однако банк продолжает обслуживать и не блокирует этого клиента, отметила женщина.

Требования банка к пострадавшим от мошенников

По словам гражданки, неожиданным является то, что банк, несмотря на осведомленность с ситуацией, все равно требует уплаты процентов за списанные мошенниками кредитные средства, а чтобы они не начислялись, нужно оплатить кредит.

"В этой нелепой ситуации уже не идет речь об украденных моих личных 17 тыс. грн, а только об украденных у банка их 18,4 тыс. грн с кредитной карты. Поскольку банк "вешает" на меня уплату процентов за украденные кредитные средства. Все представители банка, к которым я обращалась, мне сразу говорили, что для прекращения начисления процентов, я должна погасить кредит", — сообщила женщина.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

В ПриватБанке на портале не отреагировали на жалобу клиентки по состоянию на 25 февраля.

Ранее в банке рекомендовали немедленно сообщать о случаях мошенничества в меню "Коммуникации" в приложении "Приват24", чтобы остановить злоумышленников и защитить счета. Однако, если средства украли, то следует обращаться в правоохранительные органы, банк может лишь поспособствовать расследованию и предоставить необходимые данные.

Напомним, на днях ПриватБанк предложил клиентке погасить долг, возникший из-за мошеннических списаний, до завершения расследования. Речь идет о женщине пенсионного возраста.

Также мы писали, что клиент ПриватБанка потерял средства из-за банкомата. Устройство списало деньги со счета, однако не выдало, а после инкассации "лишнего" не обнаружили.