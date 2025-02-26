Клієнтка ПриватБанку поскаржилася на втрату грошей та дивні вимоги фінустанови — деталі

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтка державного "ПриватБанку" розповіла про незаконне списання грошей з кредитного рахунку шахраями. Фінустанова, попри подану заяву до поліції та скаргу на шахрайські дії, вимагає оплати за обслуговування кредиту.

Відповідне повідомлення з'явилося у розділі відгуків на сайті "Мінфін".

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Детальніше про втрату грошей в ПриватБанку

Жінка розповіла, що 20 лютого вночі невідомі особи здійснили злам її акаунту "Приват24" та вивели грошові кошти з дебетової карти у сумі 17 тис. грн та з кредитної карти у сумі 18,4 тис. грн. Вона зауважила, що відомі дані, куди та на кого були виведені гроші.

Втрату грошей помітила вранці, а також пропущені дзвінки від служби безпеки ПриватБанку.

"Вочевидь, служба безпеки банку бачила підозрілі операції, проте не зупинила їх. Коли я вранці прокинулася і побачила пропущені дзвінки банку, я відразу зайшла в Приват24 та перевірила рахунки та виявила крадіжку. Приблизно о 6.15 я зателефонувала в банк та повідомила про крадіжку грошей. Після цього я звернулася до поліції та відділення ПриватБанку для відновлення доступу до Приват24", — написала вона.

Згодом була здійснена чергова спроба увійти в застосунок невідомими особами, тому "Приват24" заблокували повторно. У банку підтвердили, що хтось знову здійснював спроби входу до акаунту.

Також оператор заявила, що це сама клієнтка винна, що поділилася персональними даними, завдяки чому шахраї змогли зламати акаунт. Щодо особи, куди перерахували кошти, заявили, що вже були подібні скарги, однак банк продовжує обслуговувати й не блокує цього клієнта, зазначила жінка.

Вимоги банку до постраждалих від шахраїв

За словами громадянки, неочікуваним є те, що банк, попри обізнаність із ситуацією, все одно вимагає сплати відсотків за списані шахраями кредитні кошти, а щоб вони не нараховувались, потрібно сплатити кредит.

"В цій безглуздій ситуації вже не йде мова про вкрадені мої особисті 17 тис. грн, а тільки про вкрадені у банку їх 18,4 тис. грн з кредитної карти. Оскільки банк "вішає" на мене сплату відсотків за вкрадені кредитні кошти. Всі представники банку, до яких я зверталась, мені відразу казали, що для припинення нарахування відсотків, я повинна погасити кредит", — повідомила жінка.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

У ПриватБанку на порталі не відреагували на скаргу клієнтки станом на 25 лютого.

Раніше в банку рекомендували негайно повідомляти про випадки шахрайства в меню "Комунікації" у застосунку "Приват24", щоб зупинити зловмисників і захистити рахунки. Проте, якщо кошти вкрали, то слід звертатися до правоохоронних органів, банк лише може посприяти розслідуванню та надати необхідні дані.

Нагадаємо, днями ПриватБанк запропонував клієнтці погасити борг, що виник через шахрайські списання, до завершення розслідування. Йдеться про жінку пенсійного віку.

Також ми писали, що клієнт ПриватБанку втратив кошти через банкомат. Пристрій списав гроші з рахунку, однак не видав, а після інкасації "зайвого" не виявили.