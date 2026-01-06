Выплаты в более 100 тыс. грн — где действует программа для уязвимых групп украинцев

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Благотворительный фонд "Право на защиту" в январе 2026 года приглашает граждан присоединиться к учебному курсу, по итогам которого появится шанс получить грантовую помощь на бизнес в более чем 100 тыс. грн. Действовать будет соответствующий проект для жителей только одного из украинских регионов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию БФ "Право на защиту".

Для кого будет доступна грантовая помощь

С целью усиления экономической устойчивости украинских граждан, которых коснулась война, станет доступна учебная программа "Право на бизнес". Ее участники смогут не только получить необходимые бизнес-знания, но и возможность присоединиться к конкурсу по предоставлению финансовых грантов на запуск или развитие собственного дела до 2,5 тыс. евро (в гривневом эквиваленте — 123 тыс. грн).

"Мы снова открываем набор на учебный курс "Право на бизнес"... Цель — поддержать развитие предпринимательства, помогая участникам получить необходимые знания и навыки для создания и эффективного ведения собственного дела. Курс предоставит практические инструменты для запуска и развития собственного дела", — говорится в сообщении.

Учебный курс рассчитан на тех, кто хотел бы восстановить или начать бизнес/зарегистрироваться как ФЛП. Приобщиться к нему смогут граждане, которые будут иметь один из следующих критериев уязвимости:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ); Граждане, пострадавшие от агрессии РФ (повреждена недвижимость или бизнес, нет работы с 24.02.2022 г.); Граждане с группой инвалидности; Ветераны/члены их семей; Родители, дети которых имеют инвалидность; Многодетные семьи; Женщины, которые сами воспитывают детей, или возглавляют домохозяйство; Граждане, возраст которых в диапазоне 50-65 лет.

Где будет действовать учебная программа и как зарегистрироваться

Принять участие в учебном курсе смогут граждане, проживающие в Киевской области:

в Макаровской громаде;

в Бучанской громаде;

в Ирпенской громаде.

Для этого необходимо подать онлайн-заявку до 16 января (включительно) 2026 года. До марта специалисты БФ "Право на защиту" выберут 45 участников и пригласят для собеседования на запись в учебной программе, которая продлится до мая текущего года.

