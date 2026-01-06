Выплаты для ВПЛ — кто и где может получить на базовые потребности 4,2 тыс. грн

Граждане в центре временного размещения. Фото: suspilne.media

Общественная организация "Fight For Right/Борьба за права" при поддержке "Гуманитарного фонда для Украины" (UHF) и других международных фондов реализует программу финансовой поддержки граждан в ряде украинских регионов. За помощью могут обращаться украинцы, которые попали в трудные жизненные обстоятельства.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы пресс-службы ОО "Fight For Right".

Кто может получить помощь от Fight For Right

Как отмечается, специалисты организации "Fight For Right" реализуют ряд программ, предусматривающих предоставление правовой и финансовой поддержки гражданам.

В частности, проект направлен на обеспечение финподдержкой семей и людей с инвалидностью, пострадавших от войны. По условиям проекта "Help Localisation Facility", средства предоставят тем, кто получил инвалидность за последние девять месяцев. За помощью могут обратиться внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые имеют инвалидность. Помощь доступна в трех областях:

Запорожской;

Днепропетровской;

Полтавской.

По проекту "From Loss to Resilience" граждане смогут получить финансовую поддержку на базовые потребности в размере 4,2 тыс. грн.

Также в своих публикациях организаторы призывают обращаться за помощью жителей прифронтовых районов, в частности Сумской области. Рассмотреть возможность оказать помощь могут тем, кто обратится по проекту "Улучшение доступа к интегрированным услугам в сфере здравоохранения, психического здоровья и защиты для недавно перемещенных лиц и лиц, проживающих в прифронтовых районах на Востоке Украины и на временно оккупированных территориях", который реализуют при поддержке UHF.

Куда обращаться за получением помощи

Граждане, которым критически необходима помощь, могут заполнить онлайн-анкету. Однако сам факт подачи заявки не является гарантией получения денежной помощи. Организаторы предоставят выплаты только тем, кто в них действительно нуждается.

"Мы фокусируемся на равном распределении необходимых ресурсов для тех, кто нуждается в помощи больше всего, в частности в уязвимых регионах... Если нужна поддержка, позвоните на горячую линию Fight For Right 0 800 30 66 33 или напишите на почту help@ffr.org.ua", — пояснили организаторы.

