Выплаты гражданам с I-II группой инвалидности — как оформить доплату в 500-700 грн

Украинские граждане, имеющие инвалидность, могут воспользоваться программой адресной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в одном из городов. При соблюдении условий можно ежемесячно получать доплату в размере 500-700 грн.

Программа помощи с оплатой услуг ЖКХ людям с инвалидностью

Соответствующая программа с выплатой денежной помощи на коммунальные услуги действует в городе Днепр. По информации Департамента соцполитики, претендовать на дополнительную поддержку могут семьи, в которых есть лица с инвалидностью. А именно:

граждане с инвалидностью I группы (недостатки зрения/психические расстройства/недостатки опорно-двигательного аппарата/инвалидность с детства);

граждане с инвалидностью II группы с детства;

несовершеннолетние дети с инвалидностью.

Компенсации можно направить на несколько видов коммунуслуг:

теплоснабжение;

горячую/холодную воду, водоотведение,

газоснабжение;

электроэнергию;

техническое обслуживание лифтов;

управление многоквартирным домом/содержание;

уборку мусора.

Суммы помощи и куда обращаться

В зависимости от сезона гражданам предусмотрены различные суммы ежемесячной помощи. Речь идет о таких размерах выплат:

На отопительный сезон — 700 грн на каждого человека с инвалидностью в семье; На неотапливаемый период — 500 грн для каждого гражданина с инвалидностью.

Такую помощь будут перечислять коммунпредприятиям города, предоставляющим услуги.

Заявители должны подготовить заявление и пакет документов:

копию паспорта гражданина с инвалидностью/свидетельство о рождении (копию ID-карты);

оригинал справки о составе семьи, зарегистрированной в доме;

справку медико-социальной экспертной комиссии;

лицевые счета по оплате коммунальных услуг.

Документы на такую помощь на коммунальные услуги необходимо будет обновлять ежегодно в январе.

За соответствующей поддержкой могут обращаться в случае отсутствия субсидий или льгот в Департамент соцполитики горсовета.

