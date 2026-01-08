Выплаты гражданам с I-II группой инвалидности — как оформить доплату в 500-700 грн

Помощь людям с I-II группой инвалидности — как получить 700 грн
Украинские граждане, имеющие инвалидность, могут воспользоваться программой адресной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в одном из городов. При соблюдении условий можно ежемесячно получать доплату в размере 500-700 грн.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Департамента соцполитики одного из горсоветов.
Программа помощи с оплатой услуг ЖКХ людям с инвалидностью
Соответствующая программа с выплатой денежной помощи на коммунальные услуги действует в городе Днепр. По информации Департамента соцполитики, претендовать на дополнительную поддержку могут семьи, в которых есть лица с инвалидностью. А именно:
- граждане с инвалидностью I группы (недостатки зрения/психические расстройства/недостатки опорно-двигательного аппарата/инвалидность с детства);
- граждане с инвалидностью II группы с детства;
- несовершеннолетние дети с инвалидностью.
Компенсации можно направить на несколько видов коммунуслуг:
- теплоснабжение;
- горячую/холодную воду, водоотведение,
- газоснабжение;
- электроэнергию;
- техническое обслуживание лифтов;
- управление многоквартирным домом/содержание;
- уборку мусора.
Суммы помощи и куда обращаться
В зависимости от сезона гражданам предусмотрены различные суммы ежемесячной помощи. Речь идет о таких размерах выплат:
- На отопительный сезон — 700 грн на каждого человека с инвалидностью в семье;
- На неотапливаемый период — 500 грн для каждого гражданина с инвалидностью.
Такую помощь будут перечислять коммунпредприятиям города, предоставляющим услуги.
Заявители должны подготовить заявление и пакет документов:
- копию паспорта гражданина с инвалидностью/свидетельство о рождении (копию ID-карты);
- оригинал справки о составе семьи, зарегистрированной в доме;
- справку медико-социальной экспертной комиссии;
- лицевые счета по оплате коммунальных услуг.
Документы на такую помощь на коммунальные услуги необходимо будет обновлять ежегодно в январе.
За соответствующей поддержкой могут обращаться в случае отсутствия субсидий или льгот в Департамент соцполитики горсовета.
Ранее мы рассказывали, какие будут выплаты по инвалидности в 2026 году. В частности, известны суммы для украинцев с III группой инвалидности.
Еще писали, что во Львовской области можно ВПЛ зарегистрироваться в грантовом проекте. В его рамках предоставят по 32 тыс. грн.
Читайте Новини.LIVE!