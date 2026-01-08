Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь людям с I-II группой инвалидности — как получить 700 грн

Помощь людям с I-II группой инвалидности — как получить 700 грн

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 11:00
Выплаты гражданам с I-II группой инвалидности — как оформить доплату в 500-700 грн
Человек в инвалидной коляске. Фото: Freepik

Украинские граждане, имеющие инвалидность, могут воспользоваться программой адресной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в одном из городов. При соблюдении условий можно ежемесячно получать доплату в размере 500-700 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Департамента соцполитики одного из горсоветов.

Реклама
Читайте также:

Программа помощи с оплатой услуг ЖКХ людям с инвалидностью

Соответствующая программа с выплатой денежной помощи на коммунальные услуги действует в городе Днепр. По информации Департамента соцполитики, претендовать на дополнительную поддержку могут семьи, в которых есть лица с инвалидностью. А именно:

  • граждане с инвалидностью I группы (недостатки зрения/психические расстройства/недостатки опорно-двигательного аппарата/инвалидность с детства);
  • граждане с инвалидностью II группы с детства;
  • несовершеннолетние дети с инвалидностью.

Компенсации можно направить на несколько видов коммунуслуг:

  • теплоснабжение;
  • горячую/холодную воду, водоотведение,
  • газоснабжение;
  • электроэнергию;
  • техническое обслуживание лифтов;
  • управление многоквартирным домом/содержание;
  • уборку мусора.

Суммы помощи и куда обращаться

В зависимости от сезона гражданам предусмотрены различные суммы ежемесячной помощи. Речь идет о таких размерах выплат:

  1. На отопительный сезон — 700 грн на каждого человека с инвалидностью в семье;
  2. На неотапливаемый период — 500 грн для каждого гражданина с инвалидностью.

Такую помощь будут перечислять коммунпредприятиям города, предоставляющим услуги.

Заявители должны подготовить заявление и пакет документов:

  • копию паспорта гражданина с инвалидностью/свидетельство о рождении (копию ID-карты);
  • оригинал справки о составе семьи, зарегистрированной в доме;
  • справку медико-социальной экспертной комиссии;
  • лицевые счета по оплате коммунальных услуг.

Документы на такую помощь на коммунальные услуги необходимо будет обновлять ежегодно в январе.

За соответствующей поддержкой могут обращаться в случае отсутствия субсидий или льгот в Департамент соцполитики горсовета.

Ранее мы рассказывали, какие будут выплаты по инвалидности в 2026 году. В частности, известны суммы для украинцев с III группой инвалидности.

Еще писали, что во Львовской области можно ВПЛ зарегистрироваться в грантовом проекте. В его рамках предоставят по 32 тыс. грн.

коммунальные услуги выплаты деньги инвалидность денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации