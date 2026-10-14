Розрахунки за газ та його розподіл: у Газмережі пояснили різницю

Комунальні платіжки, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

ТОВ "Газорозподільні мережі України" з "Групи Нафтогаз" пояснило різницю між послугою з доставки природного газу та газопостачання. Також уточнили потребу у поділі цих двох послуг та необхідності окремої оплати. Йдеться про розрахунки перед постачальниками за кількість спалених кубів та операторами газорозподільних мереж (облгазами) за утримання газових мереж і транспортування газу до осель.

Про це розповіли у пресслужбі Дніпровської філії "Газмережі", передає видання Новини.LIVE.

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Різниця в оплаті за газ та за його розподіл

Ключова різниця полягає в тому, що послуга газопостачання передбачає факт купівлі самого палива як товару, а доставка (розподіл) газу — це розрахунок за фізичне транспортування палива трубами до кожної оселі.

Газопостачання передбачає:

Купівлю обсягу блакитного палива як комунального товару;

Послугу надають газопостачальні компанії (зокрема, ГК "Нафтогаз України" чи інші газопостачальники);

Клієнти платять за використані кубометри палива за встановленими компаніями цінами;

Компанії відповідають за вартість газу, нарахування, стан особового рахунку, платежі та консультування споживачів.

Доставка/розподіл природного газу передбачає:

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Забезпечення доступу до газорозподільних мереж та переміщення газу трубами до будинків та квартир;

Послугу надають Оператори газорозподільних мереж (облгази/філії "Газмережі", Київгаз);

Споживачі платять за кілометри та стан труб, що підведені до осель. Оплачують розподіл рівними частинами протягом року;

Оператори відповідають: за обслуговування труб, газових мереж, прилади обліку, усунення аварій та контроль тиску/якості палива.

Чому послуги потрібно оплачувати окремо

Як зауважили у Газмережі, до 2020 року вартість розподілу палива входила до загального платежу за природний газ. Однак потім її виділили в окремий платіж та змінили сам механізм нарахування, згідно з яким тарифи встановлює Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Сума залежить від обсягу спожитого газу упродовж "газового року" (кошти розподіляють рівними частками на 12 місяців).

Такий підхід пов’язаний із сезонністю споживання, адже взимку клієнти використовують ресурсу значно більше, тоді як газова мережа вимагає обслуговування упродовж усього року.

Для того, щоб газ стабільно надходив до осель, газовики:

проводять обстеження газопроводів та усувають витоки;

ремонтують мережі та обслуговують обладнання;

здійснюють підтримку роботи систем регулювання тиску;

забезпечують роботу аварійно-диспетчерської служби та готовність до викликів.

"Навіть улітку, коли опалювальний сезон завершено, ці роботи не припиняються. Рівномірна оплата протягом року дає змогу фінансувати їх постійно, а для споживачів – уникати значно більших платежів у зимові місяці. Тож плата за розподіл – це не лише доставка газу до оселі, а й постійне утримання газової мережі в належному стані", — пояснили у Газмережі.

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