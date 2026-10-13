Услуга по газоснабжению: кто дополнительно заплатит от 300 до 1000 грн

Коммунальные счета, деньги. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года некоторым клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" придется заплатить дополнительную сумму. Речь идет о гражданах, которые погасили задолженность и теперь должны пройти процедуру возобновления газоснабжения после отключения из-за просроченных платежей.

О том, как работает соответствующий механизм и какие цены, рассказывают Новини.LIVE.

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Лишение услуги газоснабжения в Украине

Несколько лет назад поставщикам вернули право инициировать отключение природного газа за неуплату счетов за сам газ или за его распределение во время военного положения.

Законодательство предусматривает направление официальных письменных предупреждений об угрозе отключения в случае длительной просрочки и игнорирования требования об осуществлении расчетов.

Запрет на отключение за долги во время войны действует только на территориях, где продолжаются боевые действия или которые находятся под оккупацией. В то же время в относительно безопасных областях страны отключать газ за долги вполне законно.

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В целом причин для отключения газа несколько. А именно:

Задолженность за газ — самое распространенное основание. После ее погашения газовики должны подключить голубое топливо в установленные сроки; Просрочка поверки счетчиков/их неисправность — повторное подключение возможно после замены/поверки прибора; Незаконное вмешательство в газовые сети — требует уплаты штрафов и последующей легализации.

Как проходит процедура повторного подключения

Согласно законодательству Украины, повторное подключение газа при всех видах лишения доступа к услуге состоит из нескольких этапов:

Необходимо устранить причину отключения — погасить задолженность, отремонтировать неисправное оборудование, заменить прибор учета или оформить недостающую документацию.

Обращение к оператору газораспределительной сети с заявлением о повторном подключении — лично, дистанционно или по почте.

Подготовка пакета документов — зависит от причины отключения.

Оплата услуги повторного подключения — если это предусмотрено договором.

Предоставить доступ к дому специалисту — он проверит состояние оборудования, отсутствие утечек и восстановит подачу газа.

Подписание акта о подключении/проверка работы оборудования.

Стоимость повторного подключения и другие нюансы

Тариф на услугу повторного подключения газа зависит от причины приостановки предоставления услуги, а также от объема необходимых работ.

В частности, в случае наличия задолженности фиксированная плата за вызов представителя газовой компании для проведения процедуры повторного подключения может колебаться от 300 до 1 000 грн.

В то же время, если домохозяйство накопило долги и не погашает их, владельцу жилья может грозить ответственность, ведь даже во время войны поставщики имеют законное право обращаться в суд и взыскивать средства. В зависимости от вынесенного судебного решения исполнители смогут:

наложить арест на имущество должников;

арестовать банковские счета, с которых будут принудительно списаны задолженные средства.

Чтобы избежать задолженности, клиенты должны соблюдать четкие правила. В частности, необходимо своевременно производить оплату за газ — до 25 числа каждого месяца.

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