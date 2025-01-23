Нафтогаз объяснил разницу между газоснабжением и доставкой газа

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам объяснили, в чем разница между газоснабжающей компанией "Нафтогаз Украины" и Оператором газораспределительных сетей. С просьбой, уточнить различия между газоснабжением и доставкой голубого топлива обращаются сами клиенты.

Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз Украины".

Читайте также:

Разница между газоснабжением и доставкой газа

Так, на одном из информационных ресурсов Нафтогаза появился вопрос от гражданина, в чем разница между газоснабжением и доставкой природного газа.

"... у меня вопрос к Нафтогазу, разъясните, чем отличается газоснабжение и доставка? Газоснабжение, это понятно, а вот как могут доставить субстанцию, которую невозможно взять в руки или набрать в ведро и доставить в дом, но ее невозможно ни пощупать, и ни увидеть, только почувствовать запахом, и почему к дому подключена одна труба, а платежки две? Предоставьте, пожалуйста, ответ", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Нафтогаз в соцсетях

Пояснения от Группы Нафтогаз

В Группе Нафтогаз отреагировали, отметив, что получают самые разнообразные запросы от потребителей, в частности, о том, что есть трудности в понимании разницы между газоснабжающей и газораспределительной компаниями (ГРС).

Там объяснили, что в структуре есть два типа компаний, которые напрямую сотрудничают с населением: газоснабжающая компания и операторы газораспределительных сетей.

Что касается деятельности газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", то она поставляет газ населению и малому и среднему бизнесу. Она занимается:

формированием платежек за потребленный природный газ;

организацией поддержки клиентов через контакт-центры;

консультирует клиентов по оплате за газ, состоянию расчетов и пользованию онлайн-услугами.

В то же время, относительно работы Операторов ГРМ, то они обеспечивают распределение топлива, то есть доставку газа в дома граждан, а также к объектам критической инфраструктуры, медучреждений, детсадов и школ. Их насчитывается около 40 в Украине, среди них от Группы Нафтогаз — Газовые сети и региональные филиалы, Донецкоблгаз, АО "Запорожгаз". Они занимаются:

техническим обслуживанием труб непосредственно к дому;

учетом потребленного газа;

обеспечением круглосуточной работы аварийных служб и устранением аварий;

своевременным ремонтом и модернизацией газопроводов;

формированием платежек за доставку (распределение) газа;

контролем качества газа;

"Поэтому помните, за потребленный газ вы оплачиваете газоснабжающей компании, а за его распределение и подачу в дома — оператору ГРМ своей области", — отметили в компании.

Доступны по ссылкам:

Контакт-центр Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины";

Контакт-центр "Газсети".

Ранее мы рассказывали, что граждане должны платить за доставку газа даже при условии его неиспользования. Если этого не сделать, средства придется возвращать через суд.

Также мы писали, что клиенты Нафтогаза жалуются на низкое качество газа. Украинцам объяснили, как осуществить проверку и получить компенсацию.