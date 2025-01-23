Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Снабжение и доставка газа — Нафтогаз обратился к клиентам arrow

Снабжение и доставка газа — Нафтогаз обратился к клиентам

23 января 2025 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Нафтогаз объяснил разницу между газоснабжением и доставкой газа
Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцам объяснили, в чем разница между газоснабжающей компанией "Нафтогаз Украины" и Оператором газораспределительных сетей. С просьбой, уточнить различия между газоснабжением и доставкой голубого топлива обращаются сами клиенты.

Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз Украины".

Читайте также:

Разница между газоснабжением и доставкой газа

Так, на одном из информационных ресурсов Нафтогаза появился вопрос от гражданина, в чем разница между газоснабжением и доставкой природного газа.

"... у меня вопрос к Нафтогазу, разъясните, чем отличается газоснабжение и доставка? Газоснабжение, это понятно, а вот как могут доставить субстанцию, которую невозможно взять в руки или набрать в ведро и доставить в дом, но ее невозможно ни пощупать, и ни увидеть, только почувствовать запахом, и почему к дому подключена одна труба, а платежки две? Предоставьте, пожалуйста, ответ", — говорится в сообщении.

 

нафтогаз
Скриншот. Источник: Нафтогаз в соцсетях

Пояснения от Группы Нафтогаз

В Группе Нафтогаз отреагировали, отметив, что получают самые разнообразные запросы от потребителей, в частности, о том, что есть трудности в понимании разницы между газоснабжающей и газораспределительной компаниями (ГРС).

Там объяснили, что в структуре есть два типа компаний, которые напрямую сотрудничают с населением: газоснабжающая компания и операторы газораспределительных сетей.

Что касается деятельности газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", то она поставляет газ населению и малому и среднему бизнесу. Она занимается:

  • формированием платежек за потребленный природный газ;
  • организацией поддержки клиентов через контакт-центры;
  • консультирует клиентов по оплате за газ, состоянию расчетов и пользованию онлайн-услугами.

В то же время, относительно работы Операторов ГРМ, то они обеспечивают распределение топлива, то есть доставку газа в дома граждан, а также к объектам критической инфраструктуры, медучреждений, детсадов и школ. Их насчитывается около 40 в Украине, среди них от Группы Нафтогаз — Газовые сети и региональные филиалы, Донецкоблгаз, АО "Запорожгаз". Они занимаются:

  • техническим обслуживанием труб непосредственно к дому;
  • учетом потребленного газа;
  • обеспечением круглосуточной работы аварийных служб и устранением аварий;
  • своевременным ремонтом и модернизацией газопроводов;
  • формированием платежек за доставку (распределение) газа;
  • контролем качества газа;

"Поэтому помните, за потребленный газ вы оплачиваете газоснабжающей компании, а за его распределение и подачу в дома — оператору ГРМ своей области", — отметили в компании.

Доступны по ссылкам:

Контакт-центр Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины";

Контакт-центр "Газсети".

Ранее мы рассказывали, что граждане должны платить за доставку газа даже при условии его неиспользования. Если этого не сделать, средства придется возвращать через суд.

Также мы писали, что клиенты Нафтогаза жалуются на низкое качество газа. Украинцам объяснили, как осуществить проверку и получить компенсацию.

коммунальные услуги облгазы Нафтогаз ЖКХ газоснабжение газ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:41 Северокорейские войска несут огромные потери — подробности

Срочная новость

09:40 Удар по Запорожью — Зеленский призвал к давлению на РФ

09:27 Разминирование Черного моря — насколько безопасно судоходство

09:18 В Давосе начался Украинский завтрак — что это за мероприятие

09:16 Перечислял деньги с чужой карточки — в Киеве судили мужчину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:06 Надоедливые баннеры — как заблокировать рекламу на смартфоне

09:01 Экс-глава МИД Литвы одобрил позицию Трампа в отношении Путина

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

08:55 Сколько денег нужно Украине для увеличения производства оружия

08:45 Снабжение и доставка газа — Нафтогаз обратился к клиентам

09:41 Северокорейские войска несут огромные потери — подробности

Срочная новость

09:40 Удар по Запорожью — Зеленский призвал к давлению на РФ

09:27 Разминирование Черного моря — насколько безопасно судоходство

09:18 В Давосе начался Украинский завтрак — что это за мероприятие

09:16 Перечислял деньги с чужой карточки — в Киеве судили мужчину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:06 Надоедливые баннеры — как заблокировать рекламу на смартфоне

09:01 Экс-глава МИД Литвы одобрил позицию Трампа в отношении Путина

08:55 Сколько денег нужно Украине для увеличения производства оружия

08:45 Снабжение и доставка газа — Нафтогаз обратился к клиентам

08:39 Многие ранены и обесточены — последствия атаки на Запорожье

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать