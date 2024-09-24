Нафтогаз оценил угрозы от атак России на ПХГ перед отопительным сезоном

Газовые вентили. Фото: naftogaz

В государственной компании "Нефтегаз Украины" оценили угрозы от атак российских оккупантов на украинские объекты хранения, распределения и добычи природного газа. Известно, не повлияют ли обстрелы на газоснабжение населения в отопительный сезон.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

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Возможны ли ограничения поставок газа зимой

Как отметили в компании, объекты компании Нафтогаз, в частности, подземные газохранилища постоянно подвергаются российским обстрелам, начиная с первых дней полномасштабной войны. Обстрелы преследуют цель:

сорвать подготовку Украины к отопительному сезону;

повлиять на объемы голубого топлива, которое закачивают в украинские подземные хранилища газа европейские трейдеры;

повлиять на транзит российского газа для дальнейшего обвинения в задержках Украину.

В Нафтогазе сообщили, что, очевидно, враг не откажется от планов уничтожить украинскую энергетику, поэтому готовятся к разным возможным сценариям. Худшим из них является временная недоступность мощностей отбора газа из ПХГ, однако на такой случай разработали альтернативные режимы работы газохранилищ и ГТС, предусматривающие механизмы получения необходимой мощности.

В связи с этим в Нафтогазе подчеркнули, что ограничений в поставках газа украинцам зимой не будет.

"Ресурс благодаря внутренней добыче есть. Благодаря наличию большой системы газохранилищ мы также накапливаем на зиму необходимый нам резерв топлива. Что касается повреждений в части распределения, то они сразу же оперативно ремонтируются и поставки газа возобновляются", — добавили в компании.

Что еще стоит знать

Напомним, тарифы на природный газ являются важной составляющей расходов домохозяйств, и из-за сложной ситуации на рынке во время военного положения потребителям нужно быть в курсе изменений и искать способы сокращения расходов. Известно, какая будет стоимость голубого топлива в октябре 2024 года.

Также мы писали, что в Украине с начала полномасштабной войны тарифы на несколько ключевых услуг, включая водоснабжение, природный газ, горячую воду и отопление, оставались неизменными. Однако власти могут начать корректировать цены на некоторые из них.