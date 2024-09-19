Ціни на газ — скільки коштуватиме кубометр з 1 жовтня

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні тарифи на природний газ є важливою складовою витрат домогосподарств і через складну ситуацію на ринку під час воєнного стану споживачам потрібно бути в курсі актуальних змін та шукати способи скорочення витрат. Відомо, чи зміниться вартість блакитного палива у жовтні 2024 року.

Про це свідчить інформація на порталі "ГазПравда".

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Як зазначають експерти, тариф на природний газ в Україні із 1 жовтня не зміниться. Вартість надалі становитиме 7,96 грн для клієнтів "Нафтогазу", а це близько 98% (12 млн домогосподарств) усіх українських користувачів. Такий тариф діятиме до кінця майбутнього опалювального сезону.

"Ми розуміємо важливість стабільності в ці непрості часи, тому сумлінно дотримуємося своїх зобов'язань перед нашими споживачами", — наголосила газопостачальна компанія.

Решта українських газопостачальних компаній також не змінили вартість кубометра блакитного палива в рамках своїх тарифних пропозицій для споживачів.

Ціна кубометра газу для населення від 12 постачальників буде коливатися від 7,70 до 9,99 грн.

Джерело: ГазПравда

З початком повномасштабної війни ринок блакитного палива для населення фактично перестав існувати, адже більшість громадян перевели на обслуговування монополіста — "Нафтогаз".

Тоді як 2020-го "Нафтогаз" прямо продавав природний газ тільки для 2% громадян. Як свідчить його стратегія, яку показали у 2021 році, частку планували збільшити до 2025 року до 35%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабної війни комунальні тарифи на кілька ключових послуг, зокрема водопостачання, природний газ, гарячу воду та опалення, залишалися незмінними. Однак влада може почати коригувати ціни на деякі з них.

Також ми писали, що в Асоціації "Укрводоканалекологія" наголосили на необхідності підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Вже зараз українські водоканали перебувають на межі виживання.