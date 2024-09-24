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Постачання газу українцям — Нафтогаз оцінив загрози від атак росіян на ПСГ

24 вересня 2024 08:57
Ксенія Симонова - Редактор
Нафтогаз оцінив загрози від атак Росії на ПСГ перед опалювальним сезоном
Газові вентилі. Фото: naftogaz
Ксенія Симонова - Редактор

У державній компанії "Нафтогаз України" оцінили загрози від атак російських окупантів на українські об’єкти зберігання, розподілу та видобутку природного газу. Відомо, чи не вплинуть обстріли на газопостачання населення в опалювальний сезон.

Про це повідомляє видання "Економічна правда".

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Чи можливі обмеження постачання газу взимку

Як зазначили у компанії, об’єкти компанії Нафтогаз, зокрема, підземні газосховища постійно потерпають від російських обстрілів, починаючи з перших днів повномасштабної війни. Обстріли мають на меті:

  • зірвати підготовку України до опалювального сезону;
  • вплинути на обсяги блакитного палива, яке закачують в українські підземні сховища газу європейські трейдери;
  • вплинути на транзит російського газу для подальшого звинувачення у затримках Україну.

У Нафтогазі повідомили, що, очевидно, ворог не відмовиться від планів знищити українську енергетику, тому готуються до різних можливих сценаріїв. Найгіршим з них є тимчасова недоступність потужностей відбору газу з ПСГ, однак на такий випадок розробили альтернативні режими роботи газосховищ та ГТС, що передбачають механізми для отримання необхідної потужності.

У зв'язку з цим у Нафтогазі наголосили, що обмежень у постачанні газу українцям взимку не буде.

"Ресурс завдяки внутрішньому видобутку є. Завдяки наявності великої системи газосховищ ми також накопичуємо на зиму необхідний нам резерв палива. Щодо пошкоджень у частині розподілу, то вони одразу ж оперативно ремонтуються і постачання газу відновлюється", — додали у компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, тарифи на природний газ є важливою складовою витрат домогосподарств, і через складну ситуацію на ринку під час воєнного стану споживачам треба бути в курсі змін та шукати способи скорочення витрат. Відомо, яка буде вартість блакитного палива у жовтні 2024 року.

Також ми писали, що в Україні з початку повномасштабної війни тарифи на кілька ключових послуг, зокрема водопостачання, природний газ, гарячу воду та опалення, залишалися незмінними. Проте влада може почати коригувати ціни на деякі з них.

облгази Нафтогаз газопостачання газ

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