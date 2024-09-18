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Тарифи на послуги ЖКГ різко зростуть — коли чекати подорожчання

18 вересня 2024 08:40
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на комунальні послуги в Україні — відомо, коли підвищать ціни
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні з початку повномасштабної війни житлово-комунальні тарифи на кілька ключових послуг, зокрема водопостачання, природний газ, гарячу воду та опалення залишалися незмінними. Однак влада може почати коригувати ціни на деякі з них.

Про це йдеться у відповідному прогнозі Національного банку України (НБУ).

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Як зазначається, не чекаючи завершення воєнного стану, заморожені тарифи на природний газ, тепло та гарячу воду почнуть підвищувати, орієнтуючись на ринкові умови.

Нацбанк прогнозує, що з 2025-го і до 2026 року тарифи зростатимуть до економічно обґрунтованого рівня. Також попереджають про можливі ризики у зв'язку з цим, які знайдуть відображення в інфляції. Це може посилити інфляційний тиск та призвести до труднощів у балансуванні держбюджету.

Однак регулятор наголошує, що іншого виходу немає, адже проблеми в енергетичному секторі, зокрема збитки від атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, продовжують накопичуватися і стримувати тарифи в таких обставинах небезпечно.

У НБУ додали, що в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) Україна взяла на себе зобов'язання щодо поступового підвищення тарифів на комунальні послуги, наблизивши їх до економічних реалій.

Як змінились тарифи за рік

Згідно з даними Державної служби статистики, за рік витрати на комунальні послуги в країні різко зросли. Загальне зростання тарифів — 18,5% (у період із серпня 2023-го до серпня 2024 року). Проте воно не було рівномірне за всіма послугами, а найбільш різке зростання спостерігалося на електрику, що подорожчала на майже 64%.

Інші послуги ЖКГ, такі як з управління багатоквартирними будинками, вивезення сміття та утримання та ремонт житла, також подорожчали на 9%, 5,4% та майже 4% відповідно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в країні змінилась вартість комунальних послуг за останній рік. Найбільше подорожчала електрична енергія.

Раніше ми повідомляли, що в Асоціації "Укрводоканалекологія" наголосили на необхідності підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Вже зараз українські водоканали перебувають на межі виживання.

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