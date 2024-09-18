Тарифи на комунальні послуги в Україні — відомо, коли підвищать ціни

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з початку повномасштабної війни житлово-комунальні тарифи на кілька ключових послуг, зокрема водопостачання, природний газ, гарячу воду та опалення залишалися незмінними. Однак влада може почати коригувати ціни на деякі з них.

Про це йдеться у відповідному прогнозі Національного банку України (НБУ).

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Коли підвищать тарифи на послуги ЖКГ

Як зазначається, не чекаючи завершення воєнного стану, заморожені тарифи на природний газ, тепло та гарячу воду почнуть підвищувати, орієнтуючись на ринкові умови.

Нацбанк прогнозує, що з 2025-го і до 2026 року тарифи зростатимуть до економічно обґрунтованого рівня. Також попереджають про можливі ризики у зв'язку з цим, які знайдуть відображення в інфляції. Це може посилити інфляційний тиск та призвести до труднощів у балансуванні держбюджету.

Однак регулятор наголошує, що іншого виходу немає, адже проблеми в енергетичному секторі, зокрема збитки від атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, продовжують накопичуватися і стримувати тарифи в таких обставинах небезпечно.

У НБУ додали, що в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) Україна взяла на себе зобов'язання щодо поступового підвищення тарифів на комунальні послуги, наблизивши їх до економічних реалій.

Як змінились тарифи за рік

Згідно з даними Державної служби статистики, за рік витрати на комунальні послуги в країні різко зросли. Загальне зростання тарифів — 18,5% (у період із серпня 2023-го до серпня 2024 року). Проте воно не було рівномірне за всіма послугами, а найбільш різке зростання спостерігалося на електрику, що подорожчала на майже 64%.

Інші послуги ЖКГ, такі як з управління багатоквартирними будинками, вивезення сміття та утримання та ремонт житла, також подорожчали на 9%, 5,4% та майже 4% відповідно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в країні змінилась вартість комунальних послуг за останній рік. Найбільше подорожчала електрична енергія.

Раніше ми повідомляли, що в Асоціації "Укрводоканалекологія" наголосили на необхідності підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Вже зараз українські водоканали перебувають на межі виживання.