Пенсии могут повысить досрочно — что для этого необходимо

Женщина и мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине граждане, которые на заслуженном отдыхе продолжают работать, могут получить досрочный перерасчет пенсии при определенных условиях. Такая возможность появится в случае приобретения не менее двух дополнительных лет страхового стажа.

Об этом сообщается на профильном сайте Соцпортал.

Правила осуществления автоматического перерасчета пенсий

Согласно нормам законодательства, ежегодно 1 апреля должен осуществляться автоматический перерасчет пенсионных выплат для граждан, которые продолжают работать, несмотря на почтенный возраст.

Как именно повысятся выплаты, зависит от сумм уплаченных страховых взносов (ЕСВ) с полученных доходов. Однако увеличенные размеры пенсий граждане получают в июне вместе с доплатами за предыдущие два месяца.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объясняют, что поскольку в Госреестр общеобязательного государственного социального страхования сведения об уплате единого взноса за I квартал поступают в мае, перерасчет могут сделать только в мае, а осуществить выплаты в следующем месяце.

Такой перерасчет выплат не требует дополнительного обращения в ПФУ со стороны граждан.

При каких условиях перерасчет могут осуществить раньше

По данным издания, пенсионеры могут обратиться за внеочередным перерасчетом при следующих обстоятельствах:

После назначения пенсии/предварительного перерасчета прошло ровно два года; Гражданин на пенсии продолжает работать, уплачиваются ЕСВ; Дата очередного автоматического перерасчета еще не наступила.

Как пример, пенсия была назначена в августе 2023 года, а гражданин продолжил официально работать еще два года. В таком случае уже в сентябре 2025 года возникнет право подать заявление в Пенсионный фонд и получить доплату раньше, чем в апреле 2026 года.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление:

лично в любой сервисный центр обслуживания ПФУ;

дистанционно на портале е-услуг Пенсионного фонда (при наличии квалифицированной электронной подписи).

