Минимальные пенсии в Украине — кому и при каких условиях назначают 6 тыс. грн

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Украине ряд граждан имеют право на размер пенсии, превышающий стандартные минимальные выплаты. В частности, в 2025 году на сумму, которая не может быть ниже 6 тыс. грн, может претендовать одна из особых категорий населения.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на минимальную пенсию в 6 тыс. грн

Как объясняют в ПФУ, имеют право на повышенный гарантированный минимальный размер пенсии дети погибших украинских защитников. Это прописано в законе №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

В законодательстве закреплены нормы предоставления финансовой поддержки маленьким украинцам в таких случаях. Речь идет о назначении пенсии в связи с потерей кормильца. Как правило, такую выплату определяют в виде доли от суммы денежного обеспечения на время гибели отца-военного и предоставляют до наступления совершеннолетия.

Однако пенсию могут начислять до 23 лет в случае обучения детей на дневной форме в учреждениях общего среднего/профессионального (профессионально-технического)/высшего образования.

Размер выплат зависит от количества детей, которых имел погибший военный. В 2025 году пенсия в связи с потерей кормильца-защитника может колебаться от 30% до 70% от его денежного обеспечения. Также на сумму влияет причина смерти/гибели военного: если при исполнении служебных обязанностей, размер пенсии будет следующим:

70% от заработной платы — если в семье есть только один ребенок. 50% от зарплаты — если в семье насчитывается от двух детей.

Законодательство гарантирует, что в этом году такие дети должны получать минимально 6,1 тыс. грн. Такую сумму должны начислять на каждого такого ребенка.

Также 70% от зарплаты предоставляют родителям, женам или мужьям, независимо от того, трудоспособные члены семьи или нет. В этом году минимально таким гражданам начисляют по 7,8 тыс. грн.

Если дети не будут иметь права на пенсию в связи с потерей кормильца, то начнут начислять соцпомощь. Суммы зависят от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц:

на одного ребенка — 100% (2361,00 грн);

на двух детей — 120% (2833 грн);

от трех детей — 150% (3541 грн).

Правила оформления минимальных гарантированных выплат

Пенсию в связи с потерей кормильца для детей назначает Пенсионный фонд. Для этого необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и пакетом документов:

свидетельством о рождении детей;

свидетельством о смерти военнослужащего;

документами с подтверждением семейных связей;

другими документами, прописанными в нормах законодательства.

Ранее мы писали, у кого из пенсионеров могут возникнуть проблемы с выплатами и с кого их могут взыскать в принудительном порядке. Нужно соблюдать важное требование.

Также мы рассказывали, что в правительстве нарабатывают новую формулу и планируют ввести базовые выплаты. Соответствующие изменения готовят совместно с международными партнерами.