Головна Фінанси Пенсіонерам можуть достроково підвищити виплати — що треба знати

Пенсіонерам можуть достроково підвищити виплати — що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 06:10
Оновлено: 11:29
Пенсії можуть підвищити достроково — що для цього необхідно
Жінка та чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні громадяни, які на заслуженому відпочинку продовжують працювати, можуть отримати достроковий перерахунок пенсії за певних умов. Така можливість з'явиться у разі набуття щонайменше двох додаткових років страхового стажу.

Про це повідомляється на профільному сайті Соцпортал.

Читайте також:

Правила здійснення автоматичного перерахунку пенсій

Згідно з нормами законодавства, щороку 1 квітня має здійснюватися автоматичний перерахунок пенсійних виплат для громадян, які продовжують працювати, попри поважний вік.

Як саме підвищаться виплати, залежить від сум сплачених страхових внесків (ЄСВ) з отриманих доходів. Проте збільшені розміри пенсій громадяни отримують у червні разом з доплатами за попередні два місяці. 

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснюють, що оскільки до Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал надходять у травні, перерахунок можуть зробити тільки в травні, а здійснити виплати наступного місяця.

Такий перерахунок виплат не вимагає додаткового звернення до ПФУ з боку громадян. 

За яких умов перерахунок можуть здійснити раніше

За даними видання, пенсіонери можуть звернутися за позачерговим перерахунком за таких обставин:

  1. Після призначення пенсії/попереднього перерахунку минуло рівно два роки;
  2. Громадянин на пенсії продовжує працювати, сплачуються ЄСВ;
  3. Дата чергового автоматичного перерахунку ще не настала.

Як приклад, пенсія була призначена у серпні 2023 року, а громадянин продовжив офіційно працювати ще два роки. У такому випадку вже у вересні 2025 року виникне право подати заяву до Пенсійного фонду та отримати доплату раніше, аніж у квітні 2026 року.

Для цього необхідно подати відповідну заяву:

  • особисто до будь-якого сервісного центру обслуговування ПФУ;
  • дистанційно на порталі е-послуг Пенсійного фонду (за наявності кваліфікованого електронного підпису).

Раніше ми писали, що в Кабінеті міністрів розробляють нову формулу розрахунку пенсії та планують вести базові виплати. Такі зміни готують разом з міжнародними фахівцями. 

Ще повідомляли, що в Україні частина громадян отримує підвищені мінімальні пенсійні виплати. Відомо, кому цьогоріч нараховують щонайменше 6 тис. грн. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
