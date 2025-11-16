Видео
Видео

Новая формула, базовые выплаты и не только — что ждет пенсионеров

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 06:10
обновлено: 12:12
Пенсии изменятся — в правительстве готовят новую модель обеспечения украинцев
Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В украинском правительстве вместе с международными партнерами работают над обновлением пенсионного обеспечения граждан. В частности, предполагается трансформация некоторых выплат и предоставление базовой помощи для людей старшего возраста.

Некоторые подробности будущих изменений раскрыли в пресс-службе Министерства социальной политики, семьи и единства.

Читайте также:

Обновленная модель пенсионного обеспечения украинцев

Министерство уже разрабатывает новые подходы с международными специалистами. В итоге изменят законодательство, предусматривающее обновленный пенсионный механизм в Украине.

По информации Минсоцполитики, под обновленной моделью пенсионного обеспечения подразумеваются следующие изменения:

  1. Базовая выплата для людей старшего возраста
  2. Трансформация спецпенсий в профессиональные
  3. Изменение в подходе к накопительной системе
  4. Право на доплаты за боевой опыт

В ведомстве отмечают, что, среди прочего, новый подход будет гарантировать базовую выплату для граждан, которые пересекли 65-летний и 60-летний рубеж, и имеют полный страховой стаж. Речь идет о предоставлении населению социального минимума, что позволит рассчитывать на "достойную жизнь в старости и защитит уязвимых граждан от бедности".

Новая единая базовая формула для пенсий и другие предложения

Также в Минсоцполитики выступают с предложением введения единой базовой формулы, где размер пенсионной выплаты будет зависеть от уплаченных взносов.

Таким образом, Пенсионный фонд будет оставаться платежеспособным, а взносы будут прямо определять суммы будущих пенсий, что сделает систему прозрачной и справедливой.

В министерстве отметили, что в планах — выделить солидарную пенсию по единым правилам для всех, а также создать профессиональные пенсии для ряда категорий работников за счет дополнительных взносов.

Также работают над моделью добровольной накопительной пенсии с госстимулами и гарантиями защиты пенсионного капитала украинцев. Это станет дополнением к солидарной системе и будет способствовать появлению собственных сбережений.

Планируется ввести дополнительную пенсионную выплату за боевой опыт с четкими критериями начисления, что в свою очередь гарантирует справедливую и понятную поддержку ветеранов за службу и вклад для защиты страны.

Ранее мы писали, когда украинские граждане имеют право требовать перерасчета пенсионных выплат. По информации экспертов, есть три ключевых повода для пересмотра сумм.

Также мы рассказывали, кому из пенсионеров предусмотрены дополнительные выплаты за достижение солидного возраста. Максимально можно будет рассчитывать на 570 грн.

