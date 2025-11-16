Пенсии изменятся — в правительстве готовят новую модель обеспечения украинцев

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В украинском правительстве вместе с международными партнерами работают над обновлением пенсионного обеспечения граждан. В частности, предполагается трансформация некоторых выплат и предоставление базовой помощи для людей старшего возраста.

Некоторые подробности будущих изменений раскрыли в пресс-службе Министерства социальной политики, семьи и единства.

Обновленная модель пенсионного обеспечения украинцев

Министерство уже разрабатывает новые подходы с международными специалистами. В итоге изменят законодательство, предусматривающее обновленный пенсионный механизм в Украине.

По информации Минсоцполитики, под обновленной моделью пенсионного обеспечения подразумеваются следующие изменения:

Базовая выплата для людей старшего возраста Трансформация спецпенсий в профессиональные Изменение в подходе к накопительной системе Право на доплаты за боевой опыт

В ведомстве отмечают, что, среди прочего, новый подход будет гарантировать базовую выплату для граждан, которые пересекли 65-летний и 60-летний рубеж, и имеют полный страховой стаж. Речь идет о предоставлении населению социального минимума, что позволит рассчитывать на "достойную жизнь в старости и защитит уязвимых граждан от бедности".

Новая единая базовая формула для пенсий и другие предложения

Также в Минсоцполитики выступают с предложением введения единой базовой формулы, где размер пенсионной выплаты будет зависеть от уплаченных взносов.

Таким образом, Пенсионный фонд будет оставаться платежеспособным, а взносы будут прямо определять суммы будущих пенсий, что сделает систему прозрачной и справедливой.

В министерстве отметили, что в планах — выделить солидарную пенсию по единым правилам для всех, а также создать профессиональные пенсии для ряда категорий работников за счет дополнительных взносов.

Также работают над моделью добровольной накопительной пенсии с госстимулами и гарантиями защиты пенсионного капитала украинцев. Это станет дополнением к солидарной системе и будет способствовать появлению собственных сбережений.

Планируется ввести дополнительную пенсионную выплату за боевой опыт с четкими критериями начисления, что в свою очередь гарантирует справедливую и понятную поддержку ветеранов за службу и вклад для защиты страны.

