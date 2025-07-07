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Помощь для уязвимых групп — кто получит выплаты от Швейцарии

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Дата публикации 7 июля 2025 13:00
Выплаты от Швейцарии — кому из пенсионеров и ВПЛ окажут поддержку в июле
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Днепре некоторым гражданам выплатят одноразовую экстренную денежную помощь. Программу реализуют при финансовой поддержке некоммерческой организации из Швейцарии.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Стефания Днепр".

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Как отмечается, денежную помощь от БФ "Стефания Днепр" совместно с БФ "Юг вместе" могут получить исключительно уязвимые категории граждан, поскольку финансирование ограничено.

Так, одноразовую экстренную помощь предоставят для людей, которым нужны средства на лечение или другие критические потребности. Заявки примут в обработку от таких категорий граждан:

  • людей, которые имеют инвалидность;
  • лиц, находящихся на лечении или терапии, есть в наличии медицинские справки или больничные выписки;
  • одиноких людей пенсионного возраста (от 70 лет);
  • детей-сирот;
  • переселенцев и местных жителей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Как податься на денежную помощь

Организаторы отмечают, что количество мест довольно ограничено, поэтому не все смогут подать заявки и получить помощь. Будут отобраны только некоторые из них.

"Форма заявки не является гарантией помощи. Все анкеты проходят тщательную проверку... Если вы знаете людей, которые подпадают под критерии — помогите им заполнить анкету!" — говорится в сообщении.

Также там объяснили, что даже если человека пригласят на встречу с донорами, окончательное решение будет принимать лично донор.

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Объявление. Источник: БФ "Стефания Днепр"

Донором выступает организация Human Front (Швейцария), которую возглавляет музыкант Бенц Марго. Он с самого начала войны поддерживает украинских граждан.

Ранее мы писали, что в одной из украинских областей граждане могут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Выплаты в 10,8 тыс. грн доступны только тем, кто в этом действительно нуждается.

Также мы сообщали, что в Украине международная организация Дании открыла программу для поддержки малого и среднего бизнеса в Херсонской области. Сумма помощи может достигать 5 тыс. долларов.

выплаты финансовая помощь Швейцария деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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