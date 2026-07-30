Выплаты от Австрии: кому из украинцев доступна денежная помощь от 24 000 грн

Женщина и мужчина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года в одном из городов Украины гражданам предоставляется возможность зарегистрироваться в программе, предусматривающей выделение финансовых грантов на профессиональное обучение, переквалификацию или открытие собственного дела. Она реализуется при финансовой поддержке крупной благотворительной организации "Caritas Austria" Римско-католической церкви, которая помогает людям, находящимся в бедности или в кризисных ситуациях, а также оказывает социальную поддержку в Австрии и более чем 50 странах мира.

О том, кто и где может получить гранты, рассказывают Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь от Австрии

По информации организаторов, принять участие в инициативе под названием "Укрепляем Украину сейчас. Поддержка образования и средств к существованию для уязвимых украинских детей и их семей. Фаза 2" могут социально уязвимые семьи, проживающие в Кропивницком.

"Каритас-Кропивницкий в рамках проекта Укрепляем Украину сейчас оказывает поддержку уязвимым украинским детям и их семьям. Участники инициативы могут воспользоваться возможностями в следующих направлениях: 1. Профессиональное образование и переквалификация. 2. Поддержка микробизнеса", — говорится в сообщении.

Проект гарантирует предоставление денежной помощи в размере от 24 000 до 40 000 на повышение своей квалификации на рынке труда. А именно:

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на профессиональное обучение или переквалификацию — до 24 000 грн;

на открытие собственного дела, микробизнеса — до 40 000 грн.

К участию в проекте будут допущены граждане, у которых будет одна из уязвимых характеристик. Речь идет о наличии статуса:

Лица с инвалидностью; Родственников, воспитывающих детей, лишенных родительской опеки; Семьи, в которых есть дети с особыми образовательными потребностями; Одиноких родителей; Безработных (кроме пенсионеров); Семьи военнослужащих; Родственников ветеранов; Многодетные семьи; Внутренне перемещенных лиц.

Как и где можно будет подать заявку на выплаты

Согласно правилам проекта представительства "Caritas Austria", в инициативе могут принять участие уязвимые семьи, нуждающиеся в финансовой поддержке и желающие сделать шаг к новым возможностям. Участие в проекте доступно для родителей, дети которых обучаются в следующих образовательных учреждениях:

коммунальном учреждении "Александровский лицей № 2";

Богдановском лицее имени И.Г. Ткаченко;

лицее "Крылья Украины";

коммунальном учреждении "Классическая гимназия Кропивницкого городского совета";

Суботцевском лицее.

Семья, желающая принять участие в проекте, должна предварительно зарегистрироваться, заполнив специальную онлайн-форму.

В представительстве "Каритас" приглашают граждан принять участие в проекте, ведь такая возможность может изменить жизнь всей семьи. Там призвали не оставаться наедине со своими трудностями, а позволить себе получить финансовую поддержку и сделать шаг к собственному стабильному будущему.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Эстонский совет по делам беженцев принимает заявки на предоставление денежной помощи жителям Херсонской области. Выплаты смогут получить домохозяйства, переехавшие из-за угроз безопасности на фоне боевых действий. В рамках программы предусмотрена сумма в размере 12 300 грн на каждого члена домохозяйства. Учитывая это, семья из трЕх человек сможет рассчитывать на 36 900 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что летом всем желающим доступна денежная помощь от УВКБ ООН. По данным организации, регистрация на денежную помощь проводится среди жителей Днепра. В соответствии с условиями программы, гражданам предоставляются два размера финансовой помощи в зависимости от обстоятельств: либо 10 800 грн, либо 12 300 грн.