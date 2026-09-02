12 300 грн от УВКБ ООН в сентябре: кто может получить финансовую помощь

Украинские гривны. Источник: pexels.com

В сентябре 2026 года отдельные граждане Украины могут получить финансовую помощь от УВКБ ООН в размере 12 300 грн на одного человека. Средства предназначены для людей, пострадавших от войны, в частности эвакуированных с опасных территорий и домохозяйств, пострадавших от обстрелов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УВКБ ООН.

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Кто может получить 12 300 грн в сентябре



С апреля 2026 года УВКБ ООН изменило подход к предоставлению денежной помощи. Вместо прежней многоцелевой денежной помощи действует система "Денежная помощь по приоритетам" (ДПП), которая учитывает конкретные обстоятельства человека или домохозяйства и степень их уязвимости.

В рамках программы 12 300 грн на одного человека предусмотрены для двух основных категорий — людей, вынужденных эвакуироваться из-за военных рисков, и пострадавших от обстрелов.

В то же время само наличие статуса ВПЛ не гарантирует получение этой выплаты. УВКБ ООН оценивает соответствие критериям программы и уровень потребностей домохозяйства.

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На 12 300 грн на одного человека могут претендовать:

люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за опасности, обстрелов или официальных приказов об эвакуации;

люди, которые добровольно эвакуировались из соображений безопасности из опасных прифронтовых общин или временно оккупированных территорий;

домохозяйства, пострадавшие в результате обстрелов, повлекших за собой внезапное увеличение расходов или потерю дохода;

уязвимые домохозяйства, которые были перемещены в течение последних шести месяцев, но не получили помощь по направлению для эвакуированных, если они соответствуют другим критериям программы.

Важно, что для эвакуированных действует временной критерий: чтобы претендовать на помощь по направлению ГДП 2, домохозяйство должно зарегистрироваться в течение 45 дней после выезда с места проживания из-за военных рисков.

УВКБ ООН отмечает, что отбор осуществляется с учетом уязвимости и обстоятельств конкретного домохозяйства. Поэтому не каждый человек, имеющий статус ВПЛ или покинувший опасную территорию, автоматически получает выплату.

Сколько денег можно получить



Размер помощи по направлениям для эвакуированных и пострадавших от обстрелов составляет 12 300 грн на одного человека.

Это единовременная выплата, которая покрывает потребности человека в течение трех месяцев. То есть если в домохозяйстве несколько членов семьи соответствуют критериям программы, сумма помощи может быть больше, поскольку рассчитывается на каждого человека.

Например, если право на выплату имеют двое членов домохозяйства, общая сумма составит 24 600 грн. Для трех человек — 36 900 грн.

В то же время для других направлений программы предусмотрены иные суммы. В частности, для наиболее уязвимых ВПЛ, находящихся в перемещении более шести месяцев, предусмотрена помощь в размере 2 000 грн в месяц для взрослого и 3 000 грн в месяц для ребенка или человека с инвалидностью.

Поэтому 12 300 грн не являются универсальной выплатой для всех переселенцев в сентябре.

Как оформить помощь от УВКБ ООН



Внутренне перемещенные лица, соответствующие критериям, проходят собеседование с партнерами УВКБ ООН в центрах регистрации. При обращении специалисты проверяют документы и оценивают соответствие домохозяйства условиям программы.

Для эвакуированных факт перемещения может подтверждаться, в частности, списками эвакуации или перемещения, справкой ВПЛ, регистрацией в органах местной власти или гуманитарных организациях, а также подтверждением от органов власти или представителей общины.

Для регистрации обычно требуются:

налоговый номер;

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

справка о ВПЛ — при наличии;

IBAN в гривнах банковского счета главного заявителя;

свидетельства о рождении детей;

документы об опеке над детьми — если это необходимо;

медицинское заключение в случае инвалидности или заболевания, которое влияет на доступ к услугам, — при наличии.

УВКБ ООН подчеркивает, что онлайн-регистрации для получения денежной помощи пока нет. Информацию о центрах и возможности записи необходимо уточнять через партнеров программы.

Центры регистрации работают, в частности, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Винницкой областях.

Как выплачивают 12 300 грн

УВКБ ООН может перечислить средства на гривневой банковский счет или карту получателя. Указанный при регистрации IBAN или номер карты должны принадлежать контактному лицу домохозяйства.

В зависимости от способа выплаты средства могут поступать посредством банковского перевода, Privat Money или цифрового кошелька Vibrant. Способ получения зависит от того, какой вариант был выбран при регистрации.

В случае получения перевода через Privat Money получатель получает SMS с кодом. Для получения средств необходимо соблюдать срок действия перевода, указанный в сообщении.

Все услуги УВКБ ООН и его партнерских организаций, в частности регистрация на денежную помощь, являются бесплатными. Организация предупреждает: если кто-то требует деньги за оформление выплаты или обещает гарантированное получение помощи за вознаграждение, об этом необходимо сообщить в УВКБ ООН.

Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Другие выплаты в рамках программы УВКБ ООН



Помимо помощи для эвакуированных и пострадавших от обстрелов, в программе действуют и другие направления.

ГДП 1 — для уязвимых людей в прифронтовых районах.

Помощь может быть предоставлена лицам, проживающим в пределах 0–50 км от прифронтовых общин или украинско-российской границы. Размер составляет 10 800 грн на одного человека за шесть месяцев. В настоящее время это направление не является приоритетным.

ГДП 4 — для наиболее уязвимых ВПЛ. Речь идет о людях, которые находятся в статусе перемещенных лиц более шести месяцев и соответствуют установленным критериям. Для взрослого предусмотрено 2 000 грн в месяц, для ребенка или человека с инвалидностью — 3 000 грн в месяц.

Отдельно помощь могут получать уязвимые люди, вернувшиеся в Украину. Если они вернулись по месту постоянного проживания в течение последних 12 месяцев, непрерывно находятся там не менее трех месяцев и имеют высокий уровень уязвимости, им могут назначить 3 600 грн в месяц в течение трех месяцев. Общая сумма такой выплаты составляет 10 800 грн.

Таким образом, в сентябре 2026 года выплата в размере 12 300 грн от УВКБ ООН остается доступной для отдельных украинцев, пострадавших от войны. Однако деньги предоставляются не всем ВПЛ автоматически: право на помощь зависит от конкретной ситуации, времени и обстоятельств перемещения, последствий обстрелов и уровня уязвимости домохозяйства.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о выплатах пенсионерам. В сентябре отдельные внутренне перемещенные лица пожилого возраста могут получить от 1000 до 3000 грн в зависимости от возраста. Заявления на такую помощь начинают принимать с 1 сентября 2026 года.

Также Новини.LIVE писали о новых правилах для ВПЛ. С августа 2026 года при назначении отдельных видов жилищной поддержки проверяют не только данные заявителя, но и информацию о членах его семьи. Это может повлиять на право получить помощь, если кто-то из семьи уже воспользовался другой государственной программой жилищной поддержки.