12 300 грн від УВКБ ООН у вересні: хто може отримати фіндопомогу

Українські гривні. Джерело: pexels.com

У вересні 2026 року окремі українці можуть отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН у розмірі 12 300 грн на одну особу. Кошти передбачені для людей, які постраждали через війну, зокрема евакуйованих із небезпечних територій та домогосподарств, що зазнали наслідків обстрілів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на УВКБ ООН.

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Хто може отримати 12 300 грн у вересні



З квітня 2026 року УВКБ ООН змінило підхід до надання грошової допомоги. Замість попередньої багатоцільової грошової допомоги діє система "Грошова допомога за пріоритетами" (ГДП), яка враховує конкретні обставини людини або домогосподарства та рівень їхньої вразливості.

У межах програми 12 300 грн на одну особу передбачені для двох основних категорій — людей, які були змушені евакуюватися через воєнні ризики, та постраждалих від обстрілів.

Водночас сама наявність статусу ВПО не гарантує отримання цієї виплати. УВКБ ООН оцінює відповідність критеріям програми та рівень потреб домогосподарства.

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На 12 300 грн на одну особу можуть претендувати:

люди, які були змушені залишити свої домівки через небезпеку, обстріли або офіційні накази про евакуацію;

люди, які евакуювалися добровільно з міркувань безпеки із небезпечних прифронтових громад або тимчасово окупованих територій;

домогосподарства, які постраждали внаслідок обстрілів, що спричинили раптове збільшення витрат або втрату доходу;

вразливі домогосподарства, які були переміщені протягом останніх шести місяців, але не отримали допомогу за напрямом для евакуйованих, якщо вони відповідають іншим критеріям програми.

Важливо, що для евакуйованих діє часовий критерій: щоб претендувати на допомогу за напрямом ГДП 2, домогосподарство має зареєструватися протягом 45 днів після виїзду з місця проживання через воєнні ризики.

УВКБ ООН зазначає, що відбір здійснюється з урахуванням вразливості та обставин конкретного домогосподарства. Тому не кожна людина, яка має статус ВПО або залишила небезпечну територію, автоматично отримує виплату.

Скільки грошей можна отримати



Розмір допомоги за напрямами для евакуйованих та постраждалих від обстрілів становить 12 300 грн на одну особу.

Це одноразова виплата, яка покриває потреби людини протягом трьох місяців. Тобто якщо у домогосподарстві кілька членів сім'ї відповідають критеріям програми, сума допомоги може бути більшою, оскільки розраховується на кожну особу.

Наприклад, якщо право на виплату мають двоє членів домогосподарства, загальна сума становитиме 24 600 грн. Для трьох осіб — 36 900 грн.

Водночас інші напрями програми мають інші суми. Зокрема, для найбільш вразливих ВПО, які перебувають у переміщенні понад шість місяців, передбачена допомога у розмірі 2 000 грн на місяць для дорослого та 3 000 грн на місяць для дитини або людини з інвалідністю.

Тому 12 300 грн не є універсальною виплатою для всіх переселенців у вересні.

Як оформити допомогу від УВКБ ООН



Внутрішньо переміщені особи, які відповідають критеріям, проходять співбесіду з партнерами УВКБ ООН у центрах реєстрації. Під час звернення спеціалісти перевіряють документи та оцінюють відповідність домогосподарства умовам програми.

Для евакуйованих факт переміщення може підтверджуватися, зокрема, списками евакуації або переміщення, довідкою ВПО, реєстрацією в органах місцевої влади чи гуманітарних організаціях, а також підтвердженням від органів влади або представників громади.

Для реєстрації зазвичай потрібні:

податковий номер;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

довідка ВПО — за наявності;

гривневий IBAN банківського рахунку головного заявника;

свідоцтва про народження дітей;

документи про опіку над дітьми — якщо це необхідно;

медичний висновок у разі інвалідності або захворювання, яке впливає на доступ до послуг, — за наявності.

УВКБ ООН наголошує, що онлайн-реєстрації на отримання грошової допомоги наразі немає. Інформацію про центри та можливість запису потрібно уточнювати через партнерів програми.

Центри реєстрації працюють, зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Вінницькій областях.

Як виплачують 12 300 грн

УВКБ ООН може перерахувати кошти на гривневий банківський рахунок або картку отримувача. Вказаний під час реєстрації IBAN або номер картки мають належати контактній особі домогосподарства.

Залежно від способу виплати кошти можуть надходити через банківський переказ, Privat Money або цифровий гаманець Vibrant. Спосіб отримання залежить від того, який варіант був визначений під час реєстрації.

У разі отримання переказу через Privat Money одержувач отримує SMS із кодом. Для отримання коштів потрібно дотримуватися строку дії переказу, зазначеного в повідомленні.

Усі послуги УВКБ ООН та його партнерських організацій, зокрема реєстрація на грошову допомогу, є безкоштовними. Організація попереджає: якщо хтось вимагає гроші за оформлення виплати або обіцяє гарантоване отримання допомоги за винагороду, про це потрібно повідомити УВКБ ООН.

Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Інші виплати в межах програми УВКБ ООН



Окрім допомоги для евакуйованих та постраждалих від обстрілів, у програмі діють інші напрями.

ГДП 1 — для вразливих людей у прифронтових районах.

Допомогу можуть розглядати для людей, які проживають у межах 0–50 км від прифронтових громад або українсько-російського кордону. Розмір становить 10 800 грн на одну особу за шість місяців. Наразі цей напрям не є пріоритетним.

ГДП 4 — для найбільш вразливих ВПО. Йдеться про людей, які перебувають у переміщенні понад шість місяців і відповідають визначеним критеріям. Для дорослого передбачено 2 000 грн на місяць, для дитини або людини з інвалідністю — 3 000 грн на місяць.

Окремо допомогу можуть отримувати вразливі люди, які повернулися в Україну. Якщо вони повернулися до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців, безперервно перебувають там щонайменше три місяці та мають високий рівень вразливості, їм можуть призначити 3 600 грн на місяць протягом трьох місяців. Загальна сума такої виплати становить 10 800 грн.

Таким чином, у вересні 2026 року виплата 12 300 грн від УВКБ ООН залишається доступною для окремих постраждалих від війни українців. Проте гроші надають не всім ВПО автоматично: право на допомогу залежить від конкретної ситуації, часу та обставин переміщення, наслідків обстрілів і рівня вразливості домогосподарства.

Раніше Новини.LIVE розповідали про виплати пенсіонерам. У вересні окремі внутрішньо переміщені особи похилого віку можуть отримати від 1000 до 3000 грн залежно від віку. Заяви на таку допомогу починають приймати з 1 вересня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали про нові правила для ВПО. З серпня 2026 року під час призначення окремих видів житлової підтримки перевіряють не лише дані заявника, а й інформацію про членів його сім’ї. Це може вплинути на право отримати допомогу, якщо хтось із родини вже скористався іншою державною програмою житлової підтримки.



