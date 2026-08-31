Пенсионеры получат до 3000 гривен в сентябре: кто имеет право на выплату

Пенсионер идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Пожилые украинцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, получат дополнительную финансовую поддержку. Некоторые внутренне перемещенные лица смогут получить от 1000 до 3000 гривен в зависимости от возраста. Выплату приурочили ко Дню пожилых людей, который отмечается в начале октября. А заявления начнут принимать уже с 1 сентября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Попаснянскую городскую военную администрацию.

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Кто может получить выплату

Помощь предусмотрена для внутренне перемещенных лиц, проживавших на территории Попаснянской городской территориальной громады и достигших 60-летнего возраста. Деньги будут выплачиваться в рамках Комплексной программы поддержки жителей Попаснянской городской территориальной громады, являющихся ВПЛ, на 2025–2027 годы.

Сколько можно получить

Размер помощи зависит от возраста:

от 60 до 74 лет — 1000 гривен;

от 75 до 84 лет — 2000 гривен;

85 лет и старше — 3000 гривен.

Прием заявлений начнется 1 сентября 2026 года.

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Как подать заявление

Документы необходимо отправить Новой почтой по адресу: Ивано-Франковская область, Ивано-Франковский район, пгт Богородчаны, отделение № 1, Гряникова Анастасия.

Для оформления пособия необходимо приложить:

заявление по установленному образцу;

копию паспорта;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию справки о постановке на учет ВПЛ;

копию реквизитов личного банковского счета, открытого в уполномоченном банке — ПриватБанке или Ощадбанке.

Куда обращаться с вопросами

Дополнительную информацию пенсионерам готовы предоставить по телефонам:

075 616 56 95

095 859 07 45

Звонить можно в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Вопросы по оформлению также можно отправлять на электронную почту: soczahist44@gmail.com.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить новую денежную помощь от США. Выплаты в размере 12 300 гривен доступны недавно эвакуированным и перемещенным семьям, покинувшим свои дома из-за боевых действий. Подать заявку можно только в течение 45 дней после переезда.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам доступна помощь на подготовку к зиме. ADRA Ukraine выплачивает по 19 400 гривен семьям из прифронтовых общин, которые отапливают жилье твердым топливом. Деньги можно потратить на закупку дров, брикетов или другого топлива.