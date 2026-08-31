Пенсионеры получат до 3000 гривен в сентябре: кто имеет право на выплату

Пенсионерам выплатят до 3000 гривен: кто получит деньги в сентябре
Пожилые украинцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, получат дополнительную финансовую поддержку. Некоторые внутренне перемещенные лица смогут получить от 1000 до 3000 гривен в зависимости от возраста. Выплату приурочили ко Дню пожилых людей, который отмечается в начале октября. А заявления начнут принимать уже с 1 сентября.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Попаснянскую городскую военную администрацию.
Кто может получить выплату
Помощь предусмотрена для внутренне перемещенных лиц, проживавших на территории Попаснянской городской территориальной громады и достигших 60-летнего возраста. Деньги будут выплачиваться в рамках Комплексной программы поддержки жителей Попаснянской городской территориальной громады, являющихся ВПЛ, на 2025–2027 годы.
Сколько можно получить
Размер помощи зависит от возраста:
- от 60 до 74 лет — 1000 гривен;
- от 75 до 84 лет — 2000 гривен;
- 85 лет и старше — 3000 гривен.
Прием заявлений начнется 1 сентября 2026 года.
Как подать заявление
Документы необходимо отправить Новой почтой по адресу: Ивано-Франковская область, Ивано-Франковский район, пгт Богородчаны, отделение № 1, Гряникова Анастасия.
Для оформления пособия необходимо приложить:
- заявление по установленному образцу;
- копию паспорта;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копию справки о постановке на учет ВПЛ;
- копию реквизитов личного банковского счета, открытого в уполномоченном банке — ПриватБанке или Ощадбанке.
Куда обращаться с вопросами
Дополнительную информацию пенсионерам готовы предоставить по телефонам:
- 075 616 56 95
- 095 859 07 45
Звонить можно в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Вопросы по оформлению также можно отправлять на электронную почту: soczahist44@gmail.com.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить новую денежную помощь от США. Выплаты в размере 12 300 гривен доступны недавно эвакуированным и перемещенным семьям, покинувшим свои дома из-за боевых действий. Подать заявку можно только в течение 45 дней после переезда.
Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам доступна помощь на подготовку к зиме. ADRA Ukraine выплачивает по 19 400 гривен семьям из прифронтовых общин, которые отапливают жилье твердым топливом. Деньги можно потратить на закупку дров, брикетов или другого топлива.