Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсионерам выплатят до 3000 гривен: кто получит деньги в сентябре

Пенсионерам выплатят до 3000 гривен: кто получит деньги в сентябре

Ua ru
31 августа 2026 15:50
Пенсионеры получат до 3000 гривен в сентябре: кто имеет право на выплату
Пенсионер идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Пожилые украинцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, получат дополнительную финансовую поддержку. Некоторые внутренне перемещенные лица смогут получить от 1000 до 3000 гривен в зависимости от возраста. Выплату приурочили ко Дню пожилых людей, который отмечается в начале октября. А заявления начнут принимать уже с 1 сентября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Попаснянскую городскую военную администрацию.

Реклама

Кто может получить выплату

Помощь предусмотрена для внутренне перемещенных лиц, проживавших на территории Попаснянской городской территориальной громады и достигших 60-летнего возраста. Деньги будут выплачиваться в рамках Комплексной программы поддержки жителей Попаснянской городской территориальной громады, являющихся ВПЛ, на 2025–2027 годы.

Сколько можно получить

Размер помощи зависит от возраста:

  • от 60 до 74 лет — 1000 гривен;
  • от 75 до 84 лет — 2000 гривен;
  • 85 лет и старше — 3000 гривен.

Прием заявлений начнется 1 сентября 2026 года.

Читайте также:

Как подать заявление

Документы необходимо отправить Новой почтой по адресу: Ивано-Франковская область, Ивано-Франковский район, пгт Богородчаны, отделение № 1, Гряникова Анастасия.

Для оформления пособия необходимо приложить:

  • заявление по установленному образцу;
  • копию паспорта;
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копию справки о постановке на учет ВПЛ;
  • копию реквизитов личного банковского счета, открытого в уполномоченном банке — ПриватБанке или Ощадбанке.

Куда обращаться с вопросами

Дополнительную информацию пенсионерам готовы предоставить по телефонам:

  • 075 616 56 95
  • 095 859 07 45

Звонить можно в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Вопросы по оформлению также можно отправлять на электронную почту: soczahist44@gmail.com.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить новую денежную помощь от США. Выплаты в размере 12 300 гривен доступны недавно эвакуированным и перемещенным семьям, покинувшим свои дома из-за боевых действий. Подать заявку можно только в течение 45 дней после переезда.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам доступна помощь на подготовку к зиме. ADRA Ukraine выплачивает по 19 400 гривен семьям из прифронтовых общин, которые отапливают жилье твердым топливом. Деньги можно потратить на закупку дров, брикетов или другого топлива.

выплаты пенсионеры переселенцы ВПЛ денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации