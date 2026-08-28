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Главная Финансы Денежная помощь от США: как ВПЛ получить 12 300 грн

Денежная помощь от США: как ВПЛ получить 12 300 грн

Ua ru
28 августа 2026 08:00
Выплаты от США: кому из ВПЛ доступна денежная помощь в размере 12 300 грн
Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В одном из украинских городов граждане, недавно покинувшие свои дома из-за угрозы боевых действий или постоянных обстрелов, смогут зарегистрироваться для получения денежной помощи от представителей благотворительного фонда "Каритас Украины". Речь идет о реализации программы для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов.

О том, кто и где может получить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому доступна денежная помощь от США

Как отмечают организаторы, благотворительный фонд "Каритас Чернигов" осуществляет регистрацию жителей городов для предоставления денежной помощи.

В рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" обратиться за выплатами могут недавно эвакуированные и перемещенные домохозяйства. Проект реализуется совместно с Caritas Ukraine благодаря финансовой поддержке американского народа через правительство США.

"Поддержка направлена на людей и семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома в течение последних 45 суток из-за боевых действий, постоянные обстрелы или официальные решения об эвакуации и сейчас нуждаются в помощи для покрытия базовых потребностей и адаптации на новом месте", — говорится в сообщении.

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Переселенцам предлагается подавать заявки на участие в программе при одновременном выполнении следующих трех требований:

  1. Домохозяйство переместилось (принудительно/самостоятельно) в связи с боевыми действиями, атаками за последние 45 дней;
  2. Имеется официальная справка о статусе внутренне перемещенного лица, выданная в течение 45 дней, либо другое подтверждение факта переезда;
  3. Отсутствует аналогичная поддержка от других организаций или фондов в течение последних трех месяцев.

Размер финансовой помощи и порядок оформления

Согласно условиям программы, домохозяйства, которые эвакуировались самостоятельно или принудительно из-за ситуации с безопасностью в течение предыдущих 45 суток, получат денежную помощь в размере 12 300 грн на одного человека, что покроет три месяца базовых потребностей. Средства будут выплачены единовременно.

При соответствии условиям программы граждане могут обратиться в БФ "Каритас Чернигов", заполнив специальную анкету. Регистрация возможна только в течение 45 дней с момента перемещения. После этого со заявителями свяжутся специалисты для уточнения необходимых сведений.

Организаторы отметили, что помощь будет предоставлена в соответствии с установленными критериями уязвимости, если граждане не получали аналогичные выплаты от других организаций.

Для уточнения деталей проекта рекомендуется обращаться по телефону: +380 50 614 20 45.

Ранее Новости.LIVE сообщали, что в августе в Днепропетровской области представительство "Каритас Украины" предоставит беременным украинкам и семьям с малолетними детьми денежную помощь. Речь идет о выплатах сроком на шесть месяцев. Фонд выплатит по 10 800 грн на каждого члена семьи. Эта сумма будет выплачена единовременно.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в городе Запорожье стартовала регистрация на оформление финансовой помощи для домохозяйств из числа ВПЛ. Речь идет о выделении средств для наиболее уязвимых категорий граждан от UNHCR Ukraine. Размер выплат колеблется от 10 800 до 12 300 грн и зависит от срока перемещения.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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