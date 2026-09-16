Пособие по безработице: кому грозит лишение выплат и возврат денег

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, получающие пособие по безработице, могут лишиться выплат, если нарушают условия стояния на учете в службе занятости. В частности, выплату пособия прекращают, если безработный непрерывно находится за границей более 30 календарных дней. В таком случае незаконно полученные после этого средства могут потребовать вернуть.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Суд обязал вернуть почти 4 900 грн

Недавний случай показывает, чем может закончиться получение пособия по безработице во время длительного пребывания за границей. 15 сентября стало известно о судебном деле, в котором женщина находилась за пределами Украины более 30 дней, однако продолжала получать государственное пособие.

В результате суд обязал ее вернуть почти 4 900 грн неправомерно полученных выплат.

Подобные ситуации возникают из-за того, что пребывание безработного за границей влияет на его статус и право на дальнейшее получение пособия. Служба занятости может получать информацию о пересечении границы и проверять, соответствует ли человек условиям стояния на учете.

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Когда прекращаются выплаты по безработице

Согласно действующим правилам, выплата пособия прекращается, в частности, в случае снятия с учета безработного или по истечении установленного срока выплат.

Отдельно предусмотрено правило для людей, выехавших за границу. Если безработный непрерывно находится за пределами Украины более 30 календарных дней, пособие прекращается со 31-го дня пребывания за границей. Это подтверждает система бесплатной юридической помощи.

Донецкий областной центр занятости также подчеркивает, что зарегистрированный безработный перед выездом за границу должен уведомить об этом службу занятости. Если поездка продлится более 30 дней, необходимо подать заявление о прекращении регистрации в качестве безработного.

Что нужно сделать перед поездкой

Если человек, состоящий на учете в центре занятости, планирует выехать за пределы Украины, об этом необходимо уведомить службу занятости.

Донецкий областной центр занятости отмечает, что уведомление о выезде необходимо подать в течение трех рабочих дней до пересечения границы. Если пребывание за границей превышает 30 календарных дней, человек должен прекратить регистрацию в качестве безработного.

Это важно не только для сохранения правильного статуса, но и для того, чтобы после возвращения не возникла задолженность перед государством из-за излишне полученных выплат.

Сколько можно получать в 2026 году

Размер пособия по безработице зависит от категории человека, его страхового стажа и прежней зарплаты.

В 2026 году:

минимальное пособие для большинства застрахованных безработных составляет 3 900 грн;

максимальная выплата — 8 647 грн;

для отдельных категорий, в частности молодежи без страхового стажа, ищущей первое рабочее место, предусмотрено 1 650 грн.

Во время военного положения пособие обычно выплачивается не более 90 календарных дней. Для отдельных лиц предпенсионного возраста срок может составлять до 360 дней.

Поэтому даже несколько выплат после утраты права на пособие могут превратиться в долг, который придется вернуть.

Можно ли снова получать пособие после возвращения

Сам выезд за границу не означает, что человек навсегда теряет возможность пользоваться услугами службы занятости.

Если человек вернулся в Украину, он может повторно обратиться в центр занятости и восстановить статус безработного в соответствии с действующими правилами.

В то же время средства, полученные без законных оснований после прекращения права на пособие, могут потребовать вернуть. Именно поэтому перед длительным выездом за границу безработному следует заранее уведомить службу занятости и оформить прекращение регистрации, если поездка превысит 30 дней.

Что важно помнить

Если человек стоит на учете в центре занятости и получает государственное пособие, длительное пребывание за границей не стоит скрывать. После 30 дней непрерывного пребывания за пределами Украины выплата прекращается с 31-го дня.

Если деньги продолжали поступать после утраты права на пособие, их могут признать неправомерно полученными и потребовать вернуть.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько пособия по безработице могут получить украинцы в сентябре. Размер выплат зависит от страхового стажа и других условий. При этом получателям важно соблюдать правила, чтобы не лишиться права на деньги.

Также Новини.LIVE сообщали, как безработным сохранить страховой стаж для будущей пенсии. Периоды, за которые уплачиваются страховые взносы, влияют на право человека на пенсию в будущем. Поэтому при поиске работы важно учитывать не только размер текущих выплат, но и страховой стаж.