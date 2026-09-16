Допомога по безробіттю: хто ризикує втратити виплати та повернути гроші

Гроші на столі. Фото:Новини.LIVE

Українці, які отримують допомогу по безробіттю, можуть втратити виплати, якщо порушують умови перебування на обліку в службі зайнятості. Зокрема, допомогу припиняють, якщо безробітний безперервно перебуває за кордоном понад 30 календарних днів. У такому разі неправомірно отримані після цього кошти можуть вимагати повернути.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Суд зобов’язав повернути майже 4 900 грн

Свіжий випадок показує, чим може закінчитися отримання допомоги по безробіттю під час тривалого перебування за кордоном. 15 вересня стало відомо про судову справу, в якій жінка перебувала за межами України понад 30 днів, однак продовжувала отримувати державну допомогу.

У результаті суд зобов’язав її повернути майже 4 900 грн неправомірно отриманих виплат.

Подібні ситуації виникають через те, що перебування безробітного за кордоном впливає на його статус і право на подальше отримання допомоги. Служба зайнятості може отримувати інформацію про перетин кордону та перевіряти, чи відповідає людина умовам перебування на обліку.

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Коли виплати по безробіттю припиняють

За актуальними правилами, виплата допомоги припиняється, зокрема, у разі припинення реєстрації безробітного або після завершення встановленого строку виплат.

Окремо передбачене правило для людей, які виїхали за кордон. Якщо безробітний безперервно перебуває за межами України понад 30 календарних днів, допомогу припиняють із 31-го дня перебування за кордоном. Це підтверджує система безоплатної правничої допомоги.

Донецький обласний центр зайнятості також наголошує, що зареєстрований безробітний перед виїздом за кордон має повідомити про це службу зайнятості. Якщо поїздка триватиме понад 30 днів, необхідно подати заяву про припинення реєстрації як безробітного.

Що потрібно зробити перед поїздкою

Якщо людина, яка перебуває на обліку в центрі зайнятості, планує виїхати за межі України, про це потрібно повідомити службу зайнятості.

Донецький обласний центр зайнятості зазначає, що повідомлення про виїзд потрібно зробити протягом трьох робочих днів до перетину кордону. Якщо перебування за кордоном перевищує 30 календарних днів, людина має припинити реєстрацію як безробітна.

Це важливо не лише для збереження правильного статусу, а й для того, щоб після повернення не виникла заборгованість перед державою через надміру отримані виплати.

Скільки можна отримувати у 2026 році

Розмір допомоги по безробіттю залежить від категорії людини, її страхового стажу та попередньої зарплати.

У 2026 році:

мінімальна допомога для більшості застрахованих безробітних становить 3 900 грн;

максимальна виплата — 8 647 грн;

для окремих категорій, зокрема молоді без страхового стажу, яка шукає перше робоче місце, передбачено 1 650 грн.

Під час воєнного стану допомогу зазвичай виплачують не більше 90 календарних днів. Для окремих осіб передпенсійного віку строк може становити до 360 днів.

Тому навіть кілька виплат після втрати права на допомогу можуть перетворитися на борг, який доведеться повернути.

Чи можна знову отримувати допомогу після повернення

Сам виїзд за кордон не означає, що людина назавжди втрачає можливість користуватися послугами служби зайнятості.

Якщо людина повернулася в Україну, вона може повторно звернутися до центру зайнятості та поновити статус безробітного відповідно до чинних правил.

Водночас кошти, які були отримані без законних підстав після припинення права на допомогу, можуть вимагати повернути. Саме тому перед тривалим виїздом за кордон безробітному варто заздалегідь повідомити службу зайнятості та оформити припинення реєстрації, якщо поїздка перевищуватиме 30 днів.

Що важливо запам’ятати

Якщо людина стоїть на обліку в центрі зайнятості та отримує державну допомогу, тривале перебування за кордоном не варто приховувати. Після 30 днів безперервного перебування за межами України виплата припиняється з 31-го дня.

Якщо гроші продовжували надходити після втрати права на допомогу, їх можуть визнати неправомірно отриманими та вимагати повернути.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки допомоги по безробіттю можуть отримати українці у вересні. Розмір виплат залежить від страхового стажу та інших умов. Водночас отримувачам важливо дотримуватися правил, щоб не втратити право на гроші.

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