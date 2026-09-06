Пособие по безработице в сентябре: сколько будут выплачивать и от чего зависит его размер

Деньги для тех, кто потерял работу: сколько получат безработные в сентябре
Потеря работы — это не только поиск новых вакансий, но и вопрос финансовой поддержки на период безработицы. Поэтому один из первых вопросов, который возникает после обращения в центр занятости: на какое пособие можно рассчитывать. Стоит знать, что размер выплаты определяется индивидуально. Известно, от чего она зависит и сколько будут выплачивать безработным в сентябре.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной центр занятости.
Максимальное и минимальное пособие в сентябре
В 2026 году максимальный размер пособия по безработице составляет 8 647 гривен в месяц. Это соответствует размеру минимальной зарплаты, установленной на начало года. Во время военного положения выплата не может превышать эту сумму.
Минимальное пособие — 3 900 гривен в месяц. Его могут получать:
- люди, у которых за последний год было менее 7 месяцев страхового стажа;
- лица, которые работали неполный рабочий день или имели небольшой доход;
- внутренне перемещенные лица, если у них нет документов о стаже или зарплате;
- люди, в отношении которых пока невозможно рассчитать средний заработок.
Для отдельных категорий выплата еще ниже — 1 650 гривен в месяц. Ее назначают:
- молодежи, ищущей первую работу;
- людям, уволенным за нарушение трудовой дисциплины.
От чего зависит сумма
Размер пособия определяется по нескольким показателям:
- общий страховой стаж;
- страховой стаж за последние 12 месяцев до регистрации;
- уровень заработной платы или дохода до увольнения;
- основание для прекращения трудовых отношений.
То есть два человека могут встать на учет в один день, но получать разные суммы.
Как влияет страховой стаж
Если человек официально работал и за него уплачивались взносы, размер выплаты зависит и от продолжительности страхового стажа. Например:
- от 6 до 12 лет стажа — 60% от расчетной суммы;
- от 12 до 18 лет — 65%;
- от 18 до 24 лет — 70%;
- от 24 до 30 лет — 75%;
- свыше 30 лет — 80%.
Но даже если расчет дает большую сумму, выплата не может превышать 8 647 гривен.
Как долго выплачивается пособие
Во время военного положения действуют сокращенные сроки выплат. Для большинства безработных пособие выплачивается не более 90 календарных дней. А для людей предпенсионного возраста, которым до пенсии остался год или меньше, срок выплат может составлять до 360 дней.
Как оформить пособие
Подать заявление можно:
- онлайн — через приложение или портал "Дія";
- лично — в любом центре занятости независимо от места проживания.
После присвоения статуса безработного выплаты назначаются со следующего дня.
Ранее Новини.LIVE писали о том, как безработица влияет на страховой стаж. Период получения пособия по безработице зачисляется в стаж автоматически, а данные передаются в реестр застрахованных лиц. Даже потеря трудовой книжки из-за войны не лишает права подтвердить стаж, а официальная работа по новым правилам учитывается даже при неуплате ЕСВ работодателем.
Также Новини.LIVE рассказывали, кто из пенсионеров получит выплаты раньше других. В первую очередь пенсию финансируют ветеранам войны, людям с инвалидностью вследствие войны и семьям погибших защитников. Для большинства пенсионеров выплаты поступают по индивидуальному графику в период с 4 по 25 число.