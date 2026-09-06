Пособие по безработице в сентябре: сколько будут выплачивать и от чего зависит его размер

Мужчина в центре занятости. Фото: УНИАН

Потеря работы — это не только поиск новых вакансий, но и вопрос финансовой поддержки на период безработицы. Поэтому один из первых вопросов, который возникает после обращения в центр занятости: на какое пособие можно рассчитывать. Стоит знать, что размер выплаты определяется индивидуально. Известно, от чего она зависит и сколько будут выплачивать безработным в сентябре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной центр занятости.

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Максимальное и минимальное пособие в сентябре

В 2026 году максимальный размер пособия по безработице составляет 8 647 гривен в месяц. Это соответствует размеру минимальной зарплаты, установленной на начало года. Во время военного положения выплата не может превышать эту сумму.

Минимальное пособие — 3 900 гривен в месяц. Его могут получать:

люди, у которых за последний год было менее 7 месяцев страхового стажа;

лица, которые работали неполный рабочий день или имели небольшой доход;

внутренне перемещенные лица, если у них нет документов о стаже или зарплате;

люди, в отношении которых пока невозможно рассчитать средний заработок.

Для отдельных категорий выплата еще ниже — 1 650 гривен в месяц. Ее назначают:

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молодежи, ищущей первую работу;

людям, уволенным за нарушение трудовой дисциплины.

От чего зависит сумма

Размер пособия определяется по нескольким показателям:

общий страховой стаж;

страховой стаж за последние 12 месяцев до регистрации;

уровень заработной платы или дохода до увольнения;

основание для прекращения трудовых отношений.

То есть два человека могут встать на учет в один день, но получать разные суммы.

Как влияет страховой стаж

Если человек официально работал и за него уплачивались взносы, размер выплаты зависит и от продолжительности страхового стажа. Например:

от 6 до 12 лет стажа — 60% от расчетной суммы;

от 12 до 18 лет — 65%;

от 18 до 24 лет — 70%;

от 24 до 30 лет — 75%;

свыше 30 лет — 80%.

Но даже если расчет дает большую сумму, выплата не может превышать 8 647 гривен.

Как долго выплачивается пособие

Во время военного положения действуют сокращенные сроки выплат. Для большинства безработных пособие выплачивается не более 90 календарных дней. А для людей предпенсионного возраста, которым до пенсии остался год или меньше, срок выплат может составлять до 360 дней.

Как оформить пособие

Подать заявление можно:

онлайн — через приложение или портал "Дія";

лично — в любом центре занятости независимо от места проживания.

После присвоения статуса безработного выплаты назначаются со следующего дня.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как безработица влияет на страховой стаж. Период получения пособия по безработице зачисляется в стаж автоматически, а данные передаются в реестр застрахованных лиц. Даже потеря трудовой книжки из-за войны не лишает права подтвердить стаж, а официальная работа по новым правилам учитывается даже при неуплате ЕСВ работодателем.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из пенсионеров получит выплаты раньше других. В первую очередь пенсию финансируют ветеранам войны, людям с инвалидностью вследствие войны и семьям погибших защитников. Для большинства пенсионеров выплаты поступают по индивидуальному графику в период с 4 по 25 число.