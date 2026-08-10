Статус безработного: кто и как может подать упрощенное заявление онлайн

Девушка за компьютером, Центр занятости. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане Украины могут получить статус безработного или продлить его на веб-сайте или в мобильном приложении Государственной службы занятости. Известно, что нужно для подачи заявления и сколько времени занимает рассмотрение запроса в 2026 году

О том, как это сделать удаленно, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто и как может подать упрощенное и стандартное заявления в Госслужбу занятости

По информации Государственной службы занятости, срок рассмотрения заявления о получении статуса безработного или его продлении составляет один рабочий день в случае личного обращения, тогда как на обработку заявки при подаче онлайн уйдет до 10 минут.

В частности, гражданам доступны несколько вариантов дистанционной регистрации:

На портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID; В электронном кабинете соискателя работы на сайте Государственной службы занятости; В мобильном приложении Государственной службы занятости.

Далее необходимо будет выбрать услугу "получение статуса безработного".

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На выбор будут предложены следующие формы подачи заявления — стандартная или упрощенная. В частности, упрощенную форму могут выбрать граждане, проживающие на оккупированных территориях или в местах, где велись боевые действия, либо ВПЛ, у которых отсутствуют документы, необходимые для регистрации в качестве безработного.

В то же время стандартная форма оформления статуса безработного может подойти для всех групп граждан. При подаче такого заявления необходимо:

внести информацию о себе в анкету;

выбрать удобный центр занятости;

указать номер IBAN социального счета;

приложить документы, которые запросит система;

подписать/отправить заявление на получение статуса безработного и на назначение выплат.

При подаче упрощенной формы необходимо:

подтвердить утрату работы и то, что не является студентом дневной формы обучения;

выбрать удобный центр занятости;

указать номер IBAN своего социального счета;

подписать и отправить заявление на получение статуса безработного и на назначение выплат.

Данные, которые будут переданы в Госслужбу:

дата и место рождения;

электронный адрес;

фамилия, имя, отчество и пол;

идентификационный номер;

номер телефона;

фактический и юридический адрес;

документы, подтверждающие личность.

Отследить статус заявления можно в личном кабинете. Дату визита в центр занятости согласуют в личном кабинете, а в случае регистрации через "Дію" — о следующем контакте сообщат доступными средствами цифровой коммуникации.

Что делать в случае отказа в регистрации и другие нюансы

В случае принятия Центром занятости решения об отказе в предоставлении или возобновлении статуса зарегистрированного безработного граждане могут повторно подать заявку о предоставлении или возобновлении статуса зарегистрированного безработного.

Такое право доступно только в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа, в соответствии с нормами действующего законодательства.

Если человек подал заявление по упрощенной форме, ему все равно необходимо будет посетить центр занятости. Специалисты сообщат о дате и времени визита.

В случае, если человек не посетит центр занятости или не сообщит о намерении находиться в статусе зарегистрированного безработного в течение 30 рабочих дней без уважительной причины, то регистрацию в качестве безработного в центре занятости прекратят.

В 2026 году минимальная зарплата в Украине выросла с 8 000 грн до 8 647 грн, в связи с чем изменились выплаты, которые администрирует Госслужба занятости.

Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8 647 грн. Размер выплаты зависит от страхового стажа и зарплаты на последнем месте работы. Минимальная выплата теперь составляет 3 900 грн, ранее была равна 3 600 грн

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе украинцам, работающим в бюджетной сфере, могут пересмотреть заработную плату в рамках индексации. Государственная служба статистики обнародовала показатель, от которого зависит изменение доходов. По правилам, доходы могут индексироваться только в рамках прожиточного минимума для трудоспособных.

Еще Новини.LIVE писали, сколько должны работать украинцы в августе. Поскольку военное положение в стране в очередной раз продлили до конца октября 2026 года, все работники с пятидневной рабочей неделей обязаны работать по рабочему графику во все праздничные дни. Также в такие дни не предусмотрено никаких надбавок.