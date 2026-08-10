Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пособие по безработице: как подать упрощенное онлайн-заявление

Пособие по безработице: как подать упрощенное онлайн-заявление

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 14:30
Статус безработного: кто и как может подать упрощенное заявление онлайн
Девушка за компьютером, Центр занятости. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане Украины могут получить статус безработного или продлить его на веб-сайте или в мобильном приложении Государственной службы занятости. Известно, что нужно для подачи заявления и сколько времени занимает рассмотрение запроса в 2026 году

О том, как это сделать удаленно, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто и как может подать упрощенное и стандартное заявления в Госслужбу занятости

По информации Государственной службы занятости, срок рассмотрения заявления о получении статуса безработного или его продлении составляет один рабочий день в случае личного обращения, тогда как на обработку заявки при подаче онлайн уйдет до 10 минут.

В частности, гражданам доступны несколько вариантов дистанционной регистрации:

  1. На портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID;
  2. В электронном кабинете соискателя работы на сайте Государственной службы занятости;
  3. В мобильном приложении Государственной службы занятости.

Далее необходимо будет выбрать услугу "получение статуса безработного".

Читайте также:

На выбор будут предложены следующие формы подачи заявления — стандартная или упрощенная. В частности, упрощенную форму могут выбрать граждане, проживающие на оккупированных территориях или в местах, где велись боевые действия, либо ВПЛ, у которых отсутствуют документы, необходимые для регистрации в качестве безработного.

В то же время стандартная форма оформления статуса безработного может подойти для всех групп граждан. При подаче такого заявления необходимо:

  • внести информацию о себе в анкету;
  • выбрать удобный центр занятости;
  • указать номер IBAN социального счета;
  • приложить документы, которые запросит система;
  • подписать/отправить заявление на получение статуса безработного и на назначение выплат.

При подаче упрощенной формы необходимо:

  • подтвердить утрату работы и то, что не является студентом дневной формы обучения;
  • выбрать удобный центр занятости;
  • указать номер IBAN своего социального счета;
  • подписать и отправить заявление на получение статуса безработного и на назначение выплат.

Данные, которые будут переданы в Госслужбу:

  • дата и место рождения;
  • электронный адрес;
  • фамилия, имя, отчество и пол;
  • идентификационный номер;
  • номер телефона;
  • фактический и юридический адрес;
  • документы, подтверждающие личность.

Отследить статус заявления можно в личном кабинете. Дату визита в центр занятости согласуют в личном кабинете, а в случае регистрации через "Дію" — о следующем контакте сообщат доступными средствами цифровой коммуникации.

Что делать в случае отказа в регистрации и другие нюансы

В случае принятия Центром занятости решения об отказе в предоставлении или возобновлении статуса зарегистрированного безработного граждане могут повторно подать заявку о предоставлении или возобновлении статуса зарегистрированного безработного.

Такое право доступно только в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа, в соответствии с нормами действующего законодательства.

Если человек подал заявление по упрощенной форме, ему все равно необходимо будет посетить центр занятости. Специалисты сообщат о дате и времени визита.

В случае, если человек не посетит центр занятости или не сообщит о намерении находиться в статусе зарегистрированного безработного в течение 30 рабочих дней без уважительной причины, то регистрацию в качестве безработного в центре занятости прекратят.

В 2026 году минимальная зарплата в Украине выросла с 8 000 грн до 8 647 грн, в связи с чем изменились выплаты, которые администрирует Госслужба занятости.

Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8 647 грн. Размер выплаты зависит от страхового стажа и зарплаты на последнем месте работы. Минимальная выплата теперь составляет 3 900 грн, ранее была равна 3 600 грн

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе украинцам, работающим в бюджетной сфере, могут пересмотреть заработную плату в рамках индексации. Государственная служба статистики обнародовала показатель, от которого зависит изменение доходов. По правилам, доходы могут индексироваться только в рамках прожиточного минимума для трудоспособных.

Еще Новини.LIVE писали, сколько должны работать украинцы в августе. Поскольку военное положение в стране в очередной раз продлили до конца октября 2026 года, все работники с пятидневной рабочей неделей обязаны работать по рабочему графику во все праздничные дни. Также в такие дни не предусмотрено никаких надбавок.

работа безработица Госслужба занятости
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации