Статус безработного: кто и как может подать упрощенное заявление онлайн

Пособие по безработице: как подать упрощенное онлайн-заявление
Граждане Украины могут получить статус безработного или продлить его на веб-сайте или в мобильном приложении Государственной службы занятости. Известно, что нужно для подачи заявления и сколько времени занимает рассмотрение запроса в 2026 году
О том, как это сделать удаленно, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кто и как может подать упрощенное и стандартное заявления в Госслужбу занятости
По информации Государственной службы занятости, срок рассмотрения заявления о получении статуса безработного или его продлении составляет один рабочий день в случае личного обращения, тогда как на обработку заявки при подаче онлайн уйдет до 10 минут.
В частности, гражданам доступны несколько вариантов дистанционной регистрации:
- На портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID;
- В электронном кабинете соискателя работы на сайте Государственной службы занятости;
- В мобильном приложении Государственной службы занятости.
Далее необходимо будет выбрать услугу "получение статуса безработного".
На выбор будут предложены следующие формы подачи заявления — стандартная или упрощенная. В частности, упрощенную форму могут выбрать граждане, проживающие на оккупированных территориях или в местах, где велись боевые действия, либо ВПЛ, у которых отсутствуют документы, необходимые для регистрации в качестве безработного.
В то же время стандартная форма оформления статуса безработного может подойти для всех групп граждан. При подаче такого заявления необходимо:
- внести информацию о себе в анкету;
- выбрать удобный центр занятости;
- указать номер IBAN социального счета;
- приложить документы, которые запросит система;
- подписать/отправить заявление на получение статуса безработного и на назначение выплат.
При подаче упрощенной формы необходимо:
- подтвердить утрату работы и то, что не является студентом дневной формы обучения;
- выбрать удобный центр занятости;
- указать номер IBAN своего социального счета;
- подписать и отправить заявление на получение статуса безработного и на назначение выплат.
Данные, которые будут переданы в Госслужбу:
- дата и место рождения;
- электронный адрес;
- фамилия, имя, отчество и пол;
- идентификационный номер;
- номер телефона;
- фактический и юридический адрес;
- документы, подтверждающие личность.
Отследить статус заявления можно в личном кабинете. Дату визита в центр занятости согласуют в личном кабинете, а в случае регистрации через "Дію" — о следующем контакте сообщат доступными средствами цифровой коммуникации.
Что делать в случае отказа в регистрации и другие нюансы
В случае принятия Центром занятости решения об отказе в предоставлении или возобновлении статуса зарегистрированного безработного граждане могут повторно подать заявку о предоставлении или возобновлении статуса зарегистрированного безработного.
Такое право доступно только в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа, в соответствии с нормами действующего законодательства.
Если человек подал заявление по упрощенной форме, ему все равно необходимо будет посетить центр занятости. Специалисты сообщат о дате и времени визита.
В случае, если человек не посетит центр занятости или не сообщит о намерении находиться в статусе зарегистрированного безработного в течение 30 рабочих дней без уважительной причины, то регистрацию в качестве безработного в центре занятости прекратят.
В 2026 году минимальная зарплата в Украине выросла с 8 000 грн до 8 647 грн, в связи с чем изменились выплаты, которые администрирует Госслужба занятости.
Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8 647 грн. Размер выплаты зависит от страхового стажа и зарплаты на последнем месте работы. Минимальная выплата теперь составляет 3 900 грн, ранее была равна 3 600 грн
Также Новини.LIVE сообщали, что в августе украинцам, работающим в бюджетной сфере, могут пересмотреть заработную плату в рамках индексации. Государственная служба статистики обнародовала показатель, от которого зависит изменение доходов. По правилам, доходы могут индексироваться только в рамках прожиточного минимума для трудоспособных.
Еще Новини.LIVE писали, сколько должны работать украинцы в августе. Поскольку военное положение в стране в очередной раз продлили до конца октября 2026 года, все работники с пятидневной рабочей неделей обязаны работать по рабочему графику во все праздничные дни. Также в такие дни не предусмотрено никаких надбавок.