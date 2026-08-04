Как сохранить право на пенсию во время безработицы: украинцам разъяснили обязательные условия зачета стажа

Безработный в центре занятости, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, потерявшие работу и вступившие на учет в центре занятости, могут не беспокоиться о своем страховом стаже. Период получения пособия по безработице зачисляется в него автоматически, то есть он будет влиять на право выхода на пенсию и ее будущий размер. Но в определенных случаях подтвердить свой стаж все же понадобится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу занятости.

Как засчитывается пособие по безработице

Чтобы период безработицы был учтен при назначении пенсии, человеку достаточно официально зарегистрироваться в центре занятости. После этого информация о периоде получения пособия автоматически передается в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Если человек пользуется электронной трудовой книжкой, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно — данные вносятся автоматически. А вот в случае бумажной трудовой книжки сотрудники центра занятости делают соответствующие записи о:

начале выплаты пособия;

возобновлении выплат;

сокращении срока выплаты;

прекращении выплаты пособия.

По завершении выплат все записи заверенны подписью ответственного лица и печатью центра занятости. То есть весь период пребывания на учете с выплатой пособия включается в страховой стаж.

Читайте также:

Если трудовая книжка утеряна из-за войны

В Госслужбе занятости напоминают, что даже потеря трудовой книжки не означает потерю стажа. Речь идет о случаях, когда предприятие или учреждение находятся:

на временно оккупированной территории;

в зоне боевых действий;

в населенном пункте, который находился в окружении или под блокадой.

Также это касается ситуаций, когда документы были уничтожены или повреждены в результате войны. В таком случае подтвердить страховой стаж можно даже без трудовой книжки. Вам достаточно лишь найти свидетелей, которые дадут показания, или документы, подтверждающие факт ее утраты.

Новые правила также защищают работников от недобросовестных работодателей

Кроме того, со 2 августа в Украине вступили в силу новые нормы, позволяющие зачитывать в страховой стаж периоды официальной работы даже в тех случаях, когда работодатель не уплачивал за работника единый социальный взнос.

Такие изменения предусмотрены Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно подтверждения страхового стажа". Таким образом, работники больше не будут рисковать потерять часть пенсионного стажа из-за нарушений, допущенных работодателем.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому могут незаслуженно выплачивать минимальную пенсию. Для назначения полной пенсии важно подтвердить весь страховой стаж. Если часть лет работы не была зачтена из-за проблем с документами или работодателем, украинцы могут обратиться в суд, чтобы подтвердить трудовые отношения и добиться перерасчета пенсии.

Также Новини.LIVE писали о дополнительных выплатах пенсионерам в августе. Ко Дню Независимости отдельные категории украинцев получат разовую денежную помощь. Доплату в размере 650 гривен начислят родственникам погибших защитников и ветеранов войны, а также женам или мужьям умерших ветеранов, участников войны и лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак.