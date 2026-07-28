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Главная Финансы Нормы труда: сколько украинцы должны работать и отдыхать в августе

Нормы труда: сколько украинцы должны работать и отдыхать в августе

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 14:30
Работа и отдых во время войны: сколько будут работать украинцы в августе
Женщина старшего возраста и подсчеты в офисе. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине в период военного положения нормы Кодекса законов о труде (КЗоТ) относительно права работников на праздничные и нерабочие дни не действуют. Учитывая это, в августе 2026 года стандартные пятидневные рабочие недели с двумя выходными — субботой и воскресеньем — будут отрабатываться иначе, чем в мирное время.

О том, сколько должны работать граждане, рассказывают Новини.LIVE.

Сколько должны работать украинцы в августе

В рамках действия закона № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" часть шестая статьи шестой временно отменила несколько норм Кодекса законов о труде. В списке:

  • статья 73 — о перечне праздничных/нерабочих дней, в которые работа не выполняется;
  • статья 53 — о сокращении рабочего времени на один час перед праздничными/нерабочими днями;
  • часть 3 статьи 67 — о переносе выходного дня, если праздничная дата выпадает на субботу или воскресенье.

Таким образом, в военное время для работников не предусмотрены никакие "особые дни", когда работа запрещается в связи с праздничным статусом.

Поскольку действие военного положения в Украине в очередной раз продлили до 31 октября 2026 года, все работники с 40-часовой рабочей неделей и классической пятидневкой (пн и пт — рабочие дни, сб и вс — выходные) должны работать в праздничные дни по обычному рабочему графику. Кроме того, закон не предусматривает никакой повышенной оплаты за работу в такие дни.

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Поэтому в августе все календарные дни будут рассматриваться работодателями либо как рабочие, либо как выходные — в соответствии с утвержденным графиком. В частности, это касается и Дня Независимости Украины, 24 августа 2026 года, который в мирное время должен был бы быть праздничным.

С учетом этого различия между мирным и военным временем в августе будут следующими:

  1. В целом количество календарных дней в следующем месяце составит 31 — как для мирного, так и для военного времени;
  2. В августе предусмотрен один праздничный (нерабочий) день — для мирного времени, отсутствует — для военного периода;
  3. Количество выходных как в мирное, так и в военное время — 11 дней;
  4. Количество рабочих дней — в мирное время — 20, в военное время — 21 день;
  5. Норма продолжительности рабочего времени (часов) при 40-часовой рабочей неделе — в мирное время — 160, в военное время — 168 часов.

Индексация зарплат украинцев в августе

В августе также должны пересмотреть зарплаты работников бюджетной сферы. Поскольку индекс инфляции за июнь, обнародованный Государственной службой статистики (99,9%), не превысил порог индексации в 103%, в августе для бюджетников сохранятся на прежнем уровне коэффициент и размер индексации — 4,2% и 139 грн (3 328 грн х 4,2 %).

В предыдущем месяце индекс составлял 100,9%, что также не превышало порог индексации, поэтому в июле для работников бюджетной сферы сохранились прежние показатели для индексации выплат.

Впервые в 2026 году возможность пересмотра заработной платы от базового января возникла в июне этого года. Тогда прирост индекса потребительских цен по нарастающему итогу с учетом индекса инфляции в апреле, обнародованный Госстатом, превысил порог индексации: 1,01 (февраль) × 1,017 (март) × 1,014 (апрель) × 100 = 104,2 % > 103 %.

Благодаря этому в июне доходы работников бюджетной сферы были индексированы с коэффициентом 4,2%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что профсоюзы призвали доработать законопроект, который готовит правительство. Речь идет о самой масштабной инициативе за последние годы. Она предусматривает основательное изменение системы оплаты труда учителей и ученых. Среди нововведений — отказ от Единой тарифной сетки, ежегодный пересмотр расчетной базы в зависимости от уровня средней зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, как и когда может измениться минимальная зарплата в Украине. Согласно бюджетной декларации на 2027–2029 годы, ожидается, что этот показатель будет расти ежегодно. Если сейчас он составляет 8 647 грн, то через три года должен достичь 11 114 грн. Кроме того, планируется изменить подход к индексации зарплат украинцев.

зарплаты работа сотрудники
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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