Статус безробітного: хто і як може подати спрощену заяву онлайн

Дівчина за комп'ютером, Центр зайнятості. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українські громадяни мають можливість отримати статус безробітного або оновити його на вебсайті чи у мобільному застосунку Державної служби зайнятості. Відомо, що потрібно для подання заяви та яка тривалість розгляду запиту у 2026 році

Про те, як це зробити дистанційно, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто і як може подати спрощену та стандартну заяви до Держзайнятості

За інформацією Державної служби зайнятості, термін опрацювання заяви щодо отримання статусу безробітного чи його оновлення становить один робочий день у разі особистого звернення, тоді як на опрацювання послуги у разі подання запиту онлайн піде до 10 хвилин.

Зокрема, громадянам доступні кілька варіантів дистанційної реєстрації:

На порталі "Дія" за допомогою електронного підпису чи BankID; В електронному кабінеті шукача роботи на сайті Держслужби зайнятості; У мобільному застосунку Державної служби зайнятості.

Далі необхідно буде обрати послугу "отримання статусу безробітного".

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На вибір буде надано такі форми подання заяви — стандартну чи спрощену. Зокрема, спрощену форму можуть обрати громадяни, які мешкають на окупованих територіях чи де велись бойові дії, або ВПО, у яких відсутні документи, необхідні для реєстрації як безробітного.

Водночас стандартна форма оформлення статусу безробітного може підійти для усіх груп громадян. Під час подання такої заяви потрібно:

внести інформацію про себе в анкету;

обрати зручний центр зайнятості;

вказати номер IBAN соціального рахунку;

додати документи, які запитає система;

підписати/надіслати заяви для отримання статусу безробітного та на призначення виплат.

Під час подання спрощеної форми потрібно:

підтвердити втрату роботи та те, що не є студентом денної форми навчання;

обрати зручний центр зайнятості;

написати номер IBAN свого соцрахунку;

підписати та надіслати заяву на отримання статусу безробітного та на призначення виплат.

Дані, що будуть передані до Держслужби:

дата та місце народження;

електронна адреса;

прізвище, ім’я, по батькові та стать;

ідентифікаційний номер;

номер телефона;

фактична та юридична адреса;

документи, що підтвердять особу.

Відстежити статус заяви можна в особистому кабінеті. Дату візиту до центру зайнятості узгодять в особистому кабінеті, а в разі реєстрації через "Дію" — про наступний зв’язок повідомлять доступними засобами цифрової комунікації.

Що робити у разі відмови у реєстрації та інші нюанси

У разі ухвалення Центром зайнятості рішення щодо відмови у наданні або поновленні статусу зареєстрованого безробітного, громадяни можуть повторно подати заявку про надання чи поновлення статусу зареєстрованого безробітного.

Таке право доступне тільки у разі усунення причин, що стали підставою для відмови, відповідно до норм чинного законодавства.

Якщо людина подала заяву за спрощеною формою, то їй все одно необхідно буде відвідати центр зайнятості. Фахівці повідомлять про дату та час візиту.

У разі, якщо людина не відвідає центр зайнятості або не повідомить про намір перебувати у статусі зареєстрованого безробітного упродовж 30 робочих днів без поважної причини, то реєстрацію як безробітного у центрі зайнятості припинять.

У 2026 році зросла мінімальна зарплата в Україні з 8 000 грн до 8 647 грн, а тому змінились виплати, які адмініструє Держслужба зайнятості.

Максимальний розмір виплат допомоги з безробіття зараз становить 8 647 грн. Розмір виплати залежить від страхового стажу та зарплати на останньому місці роботи. Мінімальна виплата тепер становитье 3 900 грн, раніше дорівнювала 3 600 грн

Також Новини.LIVE розповідали, що у серпні українцям, що працюють бюджетній сфері, можуть переглянути заробітну плату у рамках індексації. Держслужба статистики оприлюднила показник, від якого залежить зміна доходів. За правилами, доходи можуть індексувати тільки у рамках прожиткового мінімуму для працездатних.

Ще Новини.LIVE писали, скільки мають працювати українці у серпні. Оскільки воєнний стан в країні вчергове продовжили до кінця жовтня 2026 року, всі працівники з п’ятиденкою зобов’язані працювати за робочим графіком у всі святкові дні. Також не передбачається жодних підвищень у такі дні.