Военный на задании. Фото: Генштаб/Telegram

Военнослужащие имеют право на ежегодную помощь на оздоровление, размер которой равен месячному денежному обеспечению. Однако эта выплата не поступает автоматически — для ее получения необходимо подать рапорт. Если деньги не выплатили, стоит выяснить, рассмотрели ли обращение и издали ли соответствующий приказ.

Об этом сообщил Донецкий областной ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Когда военнослужащий может получить пособие на оздоровление

Пособие на оздоровление — это ежегодная выплата военнослужащему, равная его месячному денежному довольствию. Право на нее возникает после первого полного месяца службы.

Получить средства можно один раз в течение календарного года. Для этого военнослужащий может подать рапорт во время ежегодного основного отпуска или обратиться за выплатой без выезда в отпуск.

Что делать, если пособие на оздоровление не выплатили

Если военнослужащий имеет право на пособие, но деньги не поступили, необходимо предпринять несколько шагов:

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Проверить, подан ли рапорт. Прежде всего, нужно убедиться, что рапорт на получение пособия на оздоровление подан. Это можно сделать в письменной форме на имя командира воинской части или через приложение "Армия+".

Выяснить, издан ли приказ о выплате. Пособие на оздоровление выплачивается на основании приказа командира воинской части. Если средства не поступили, следует обратиться к командиру или в финансовую службу и уточнить, оформлен ли соответствующий документ и что стало причиной задержки.

Уточнить статус рапорта. Если рапорт не рассмотрели, военнослужащему нужно выяснить его статус. Согласно разъяснениям Минобороны, срок рассмотрения рапорта не должен превышать 14 дней с момента подачи. Если вопрос не решается, можно обратиться к высшему командованию или позвонить на горячую линию Минобороны по номеру 1512.

Если выплату так и не произвели, военнослужащий может подать письменное обращение с просьбой проверить:

имеет ли он право на пособие за текущий календарный год;

выдан ли приказ о выплате;

когда планируется перечислить средства.

Также стоит сохранить копию рапорта и подтверждение его подачи. Это поможет в случае дальнейших обращений.

Можно ли перенести пособие на оздоровление на следующий год

Важно учитывать, что пособие на оздоровление предоставляется за конкретный календарный год. Если военнослужащий не воспользовался правом на эту выплату, перенести ее на следующий год нельзя.

В то же время для военных, увольняющихся со службы, предусмотрен отдельный порядок выплаты пособия. Если они имели право на оздоровительные средства, но не получили их в течение года, выплата может быть произведена в соответствии с правилами, действующими на момент увольнения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько выплачивают военным при смене места службы. Государство предусматривает подъемное пособие в размере месячного денежного довольствия для самого военнослужащего и половины этой суммы на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним. Размер выплаты зависит от месячного денежного довольствия военнослужащего по новому месту службы.

Также Новини.LIVE писали, что делать, если военному не выплатили боевые. В таком случае следует обратиться в финансовую службу воинской части и получить информацию о начислениях за соответствующий месяц. Далее нужно проверить, имеются ли документы, подтверждающие выполнение боевых задач.