Единовременная помощь военнослужащим: кто может получить до 33 тысяч гривен
В 2026 году военнослужащие Вооруженных сил Украины и других воинских формирований могут получить единовременную денежную помощь от государства в размере до 33 280 гривен. Сумма выплаты зависит от категории военнослужащих и ряда других показателей. При этом право на эти средства имеют не все военные.
Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.
Кто может получить единовременную денежную помощь
В 2026 году государство предусмотрело единовременную денежную выплату для военнослужащих, впервые заключающих срочный контракт с Вооруженными силами Украины. Размер помощи определяется в зависимости от категории военнослужащих.
Сумма выплаты составляет:
- 26 624 грн — для военнослужащих рядового состава;
- 29 952 грн — для представителей сержантского и старшинского состава;
- 33 280 грн — для офицеров.
Таким образом, наибольшую сумму получают военнослужащие офицерского состава, а наименьшую — рядового.
Кто может поступить на военную службу по контракту
Проходить военную службу по контракту могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 18 лет. Такая возможность доступна и украинцам, которые уже служат в армии по мобилизации.
Служба по контракту предусматривает определенные условия прохождения военной службы, регулярное денежное обеспечение и социальные гарантии. Кроме того, военнослужащие могут выбирать должность с учетом своего образования, профессиональной подготовки и предыдущего опыта.
В то же время сама возможность проходить службу по контракту не означает автоматического права на получение единовременной денежной помощи. Важно, чтобы выполнялось условие о первом заключении срочного контракта.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли военнослужащие получать несколько надбавок к денежному довольствию одновременно. Речь идет о доплатах в размере 10, 30 и 50 тысяч гривен. Правительственное постановление определяет правила начисления этих надбавок в зависимости от выполняемых задач и условий службы.
Также Новини.LIVE писали, в какие числа октября военнослужащим выплатят "боевые" и премии. Средства обычно поступают на банковские карты в четко определенные даты, в зависимости от вида начислений и финансирования воинской части. В то же время в отдельных случаях выплаты могут задерживаться.