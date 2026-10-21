Украинские военнослужащие на задании. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

В 2026 году военнослужащие Вооруженных сил Украины и других воинских формирований могут получить единовременную денежную помощь от государства в размере до 33 280 гривен. Сумма выплаты зависит от категории военнослужащих и ряда других показателей. При этом право на эти средства имеют не все военные.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Кто может получить единовременную денежную помощь

В 2026 году государство предусмотрело единовременную денежную выплату для военнослужащих, впервые заключающих срочный контракт с Вооруженными силами Украины. Размер помощи определяется в зависимости от категории военнослужащих.

Сумма выплаты составляет:

26 624 грн — для военнослужащих рядового состава;

29 952 грн — для представителей сержантского и старшинского состава;

33 280 грн — для офицеров.

Таким образом, наибольшую сумму получают военнослужащие офицерского состава, а наименьшую — рядового.

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Кто может поступить на военную службу по контракту

Проходить военную службу по контракту могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 18 лет. Такая возможность доступна и украинцам, которые уже служат в армии по мобилизации.

Служба по контракту предусматривает определенные условия прохождения военной службы, регулярное денежное обеспечение и социальные гарантии. Кроме того, военнослужащие могут выбирать должность с учетом своего образования, профессиональной подготовки и предыдущего опыта.

В то же время сама возможность проходить службу по контракту не означает автоматического права на получение единовременной денежной помощи. Важно, чтобы выполнялось условие о первом заключении срочного контракта.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли военнослужащие получать несколько надбавок к денежному довольствию одновременно. Речь идет о доплатах в размере 10, 30 и 50 тысяч гривен. Правительственное постановление определяет правила начисления этих надбавок в зависимости от выполняемых задач и условий службы.

Также Новини.LIVE писали, в какие числа октября военнослужащим выплатят "боевые" и премии. Средства обычно поступают на банковские карты в четко определенные даты, в зависимости от вида начислений и финансирования воинской части. В то же время в отдельных случаях выплаты могут задерживаться.