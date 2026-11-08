Військовий на завданні. Фото: Генштаб/Telegram

Військовослужбовці мають право на щорічну допомогу на оздоровлення, розмір якої дорівнює місячному грошовому забезпеченню. Однак ця виплата не надходить автоматично — для її отримання необхідно подати рапорт. Якщо гроші не виплатили, варто з’ясувати, чи розглянули звернення та чи видали відповідний наказ.

Про це повідомив Донецький обласний ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Коли військовий може отримати допомогу на оздоровлення

Допомога на оздоровлення — це щорічна виплата військовослужбовцю, яка дорівнює його місячному грошовому забезпеченню. Право на неї виникає після першого повного місяця служби.

Отримати кошти можна один раз протягом календарного року. Для цього військовий може подати рапорт під час щорічної основної відпустки або звернутися по виплату без виїзду у відпустку.

Що робити, якщо допомогу на оздоровлення не виплатили

Якщо військовослужбовець має право на допомогу, але гроші не надійшли, необхідно здійснити кілька кроків:

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Перевірити, чи подано рапорт. Перш за все, потрібно переконатися, що рапорт на отримання допомоги на оздоровлення подано. Це можна зробити письмово на ім’я командира військової частини або через застосунок "Армія+".

З’ясувати, чи видано наказ про виплату. Допомогу на оздоровлення виплачують на підставі наказу командира військової частини. Якщо кошти не надійшли, варто звернутися до командира або фінансової служби та уточнити, чи оформлено відповідний документ і що стало причиною затримки.

Уточнити статус рапорту. Якщо рапорт не розглянули, військовому потрібно з’ясувати його статус. За роз’ясненням Міноборони, строк розгляду рапорту не повинен перевищувати 14 днів із моменту подання. Якщо питання не вирішується, можна звернутися до вищого командування або зателефонувати на гарячу лінію Міноборони за номером 1512.

Якщо виплату так і не провели, військовослужбовець може подати письмове звернення з проханням перевірити:

чи має він право на допомогу за поточний календарний рік;

чи видано наказ про виплату;

коли планують перерахувати кошти.

Також варто зберегти копію рапорту та підтвердження його подання. Це допоможе у разі подальших звернень.

Чи можна допомогу на оздоровлення перенести на наступний рік

Важливо враховувати, що допомога на оздоровлення надається за конкретний календарний рік. Якщо військовослужбовець не скористався правом на цю виплату, перенести її на наступний рік не можна.

Водночас для військових, які звільняються зі служби, передбачено окремий порядок виплати допомоги. Якщо вони мали право на оздоровчі кошти, але не отримали їх протягом року, виплату можуть провести відповідно до правил, що діють під час звільнення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки виплачують військовим при зміні місця служби. Держава передбачає підйомну допомогу у розмірі місячного грошового забезпечення для самого захисника та половини цієї суми на кожного члена сім'ї, який переїхав разом із ним. Розмір виплати залежить від місячного грошового забезпечення військовослужбовця за новим місцем служби.

Також Новини.LIVE писали, що робити, якщо військовому не виплатили бойові. У такому випадку варто звернутися до фінансової служби військової частини та отримати інформацію про нарахування за відповідний місяць. Далі треба перевірити, чи є документи, які підтверджують виконання бойових завдань.