Кредитные деньги в ПриватБанке — за какую услугу взимают 47 грн

Услуги в ПриватБанке — за что взимают 47 грн
Украинцы с кредитной картой "Универсальная" ПриватБанка могут пользоваться как собственными деньгами, так и кредитными в любом уголке мира. Кредитный лимит достигает 200 тыс. грн, а комиссия за снятие средств зависит от суммы.
Об этом говорится на официальном сайте ПриватБанка.
Комиссии за снятие кредитных средств
Клиенты финучреждения иногда обращаются к представителям банка в социальных сетях относительно размера комиссий за снятие средств, в том числе кредитных.
Как отмечается на портале, оплата за снятие собственных денег с карты "Универсальная" в банкоматах ПриватБанка составляет 1% от суммы, в банкоматах зарубежных банков — 2% от суммы. Размер комиссии за обслуживание неактивных счетов, по которым 12 месяцев подряд не происходило операций, — 20 грн ежемесячно, однако не более от размера остатка средств на счете.
В то же время, комиссия за снятие кредитных средств с такой карты в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПриватБанка, любых украинских и иностранных банков отличается. В частности, комиссию в 47 грн взимают за сумму от 500 до 1 тыс. грн.
Тарифы следующие, в зависимости от суммы:
- от 1 до 100 грн — 7 грн;
- от 100,01 до 200 грн — 12 грн;
- от 200,01 до 300 грн — 18 грн;
- от 300,01 до 400 грн — 24 грн;
- от 400,01 до 500 грн — 30 грн;
- от 500,01 до 1 тыс. грн — 47 грн;
- более 1 тыс. грн — 4% от размера суммы.
Что еще нужно знать о кредитных средствах
Клиенты с кредитной картой "Универсальная" могут:
- пользоваться собственными или кредитными средствами (до 200 тыс. грн) со льготным периодом до 55 дней без переплат;
- рассчитываться картой во всех торговых точках в стране и за рубежом, а также онлайн;
- совершать покупки товаров по услуге "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка";
- снимать наличные средства через QR-код, оплачивать покупки смартфоном через Google Pay или Apple Pay.
Основными характеристиками являются возможность оформления физической пластиковой карты (мгновенного выпуска, с индивидуальным дизайном, именной с фото) или Digital карты.
Напомним, в ПриватБанке рассказали об установлении платы за одну из своих услуг в размере 80 грн. Соответствующие изменения в правилах финучреждения состоятся со следующего года.
Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк может без объяснений разрывать сотрудничество с клиентами. В частности, один из них рассказал о необычной причине блокировки счетов.
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