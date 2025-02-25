Кредитные деньги в ПриватБанке — за какую услугу взимают 47 грн

Человек держит карту и кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы с кредитной картой "Универсальная" ПриватБанка могут пользоваться как собственными деньгами, так и кредитными в любом уголке мира. Кредитный лимит достигает 200 тыс. грн, а комиссия за снятие средств зависит от суммы.

Об этом говорится на официальном сайте ПриватБанка.

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Комиссии за снятие кредитных средств

Клиенты финучреждения иногда обращаются к представителям банка в социальных сетях относительно размера комиссий за снятие средств, в том числе кредитных.

Как отмечается на портале, оплата за снятие собственных денег с карты "Универсальная" в банкоматах ПриватБанка составляет 1% от суммы, в банкоматах зарубежных банков — 2% от суммы. Размер комиссии за обслуживание неактивных счетов, по которым 12 месяцев подряд не происходило операций, — 20 грн ежемесячно, однако не более от размера остатка средств на счете.

В то же время, комиссия за снятие кредитных средств с такой карты в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПриватБанка, любых украинских и иностранных банков отличается. В частности, комиссию в 47 грн взимают за сумму от 500 до 1 тыс. грн.

Тарифы следующие, в зависимости от суммы:

от 1 до 100 грн — 7 грн;

от 100,01 до 200 грн — 12 грн;

от 200,01 до 300 грн — 18 грн;

от 300,01 до 400 грн — 24 грн;

от 400,01 до 500 грн — 30 грн;

от 500,01 до 1 тыс. грн — 47 грн;

более 1 тыс. грн — 4% от размера суммы.

Что еще нужно знать о кредитных средствах

Клиенты с кредитной картой "Универсальная" могут:

пользоваться собственными или кредитными средствами (до 200 тыс. грн) со льготным периодом до 55 дней без переплат;

рассчитываться картой во всех торговых точках в стране и за рубежом, а также онлайн;

совершать покупки товаров по услуге "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка";

снимать наличные средства через QR-код, оплачивать покупки смартфоном через Google Pay или Apple Pay.

Основными характеристиками являются возможность оформления физической пластиковой карты (мгновенного выпуска, с индивидуальным дизайном, именной с фото) или Digital карты.

Напомним, в ПриватБанке рассказали об установлении платы за одну из своих услуг в размере 80 грн. Соответствующие изменения в правилах финучреждения состоятся со следующего года.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк может без объяснений разрывать сотрудничество с клиентами. В частности, один из них рассказал о необычной причине блокировки счетов.