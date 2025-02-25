Кредитні гроші в ПриватБанку — за яку послугу стягують 47 грн

Людина тримає картку та гаманець у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці з кредитною карткою "Універсальна" ПриватБанку можуть користуватися як власними грошима, так і кредитними у будь-якому куточку світу. Кредитний ліміт сягає 200 тис. грн, а комісія за зняття коштів залежить від суми.

Про це йдеться на офіційному сайті ПриватБанку.

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Комісії за зняття кредитних коштів

Клієнти фінустанови іноді звертаються до представників банку у соціальних мережах щодо розміру комісій за зняття коштів, зокрема кредитних.

Як зазначається на порталі, оплата за зняття власних грошей з картки "Універсальна" в банкоматах ПриватБанку становить 1% від суми, в банкоматах закордонних банків — 2% від суми. Розмір комісії за обслуговування неактивних рахунків, за якими 12 місяців поспіль не відбувалось операцій, — 20 грн щомісяця, проте не більше від розміру залишку коштів на рахунку.

Водночас комісія за зняття кредитних коштів з такої картки у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських та іноземних банків різниться. Зокрема, комісію у 47 грн стягують за суму від 500 до 1 тис. грн.

Тарифи такі, залежно від суми:

від 1 до 100 грн — 7 грн;

від 100,01 до 200 грн — 12 грн;

від 200,01 до 300 грн — 18 грн;

від 300,01 до 400 грн — 24 грн;

від 400,01 до 500 грн — 30 грн;

від 500,01 до 1 тис. грн — 47 грн;

більш ніж 1 тис. грн — 4% від розміру суми.

Що ще треба знати про кредитні кошти

Клієнти з кредитною карткою "Універсальна" можуть:

користуватися власними чи кредитним коштами (до 200 тис. грн) із пільговим періодом до 55 днів без переплат;

розраховуватися карткою в усіх торгових точках в країні та за кордоном, а також онлайн;

здійснювати покупки товарів за послугою "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка";

знімати готівкові кошти через QR-код, сплачувати покупки смартфоном через Google Pay або Apple Pay.

Основними характеристиками є можливість оформлення фізичної пластикової картки (миттєвого випуску, з індивідуальним дизайном, іменної з фото) чи Digital картки.

Нагадаємо, у ПриватБанку розповіли про встановлення плати за одну зі своїх послуг у розмірі 80 грн. Відповідні зміни у правилах фінустанови відбудуться з наступного року.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк може без пояснень розривати співпрацю з клієнтами. Зокрема, один з них розповів про незвичну причину блокування рахунків.