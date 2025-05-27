Комиссии в Ощадбанке — как пенсионерам не платить за некоторые услуги

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В государственном "Ощадбанке" рассказали, как пенсионерам и другим малообеспеченным гражданам не переплачивать за некоторые услуги. Речь идет о сервисах, которые имеют бесплатные альтернативы.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Проблема с высокими комиссиями в Ощадбанке

Как отмечается в одном из сообщений, гражданин обратился в финучреждение с просьбой объяснить, почему постоянно растет комиссия на смс-банкинг. Если раньше сервис обходился в 3 грн, то сейчас уже взимают по 15 грн.

Клиент отметил, что банк считается социальным, ведь обслуживает пенсионеров и других малообеспеченных граждан, однако рост стоимости услуг не учитывает доходы вышеуказанной категории граждан.

"Ощадбанк, а не многовато ли 15 грн за СМС услугу? Должен быть какой-то здравый смысл у банков, у людей минимальные пенсии и зарплаты. Или они по чему равняются?", — говорится в обращении.

Как не переплачивать за услугу в Ощадбанке

Представитель Ощадбанка отреагировал на обращение, отметив, что утвержденные тарифы за услугу смс-банкинг являются взвешенными. Их устанавливают после детального анализа предложений от других банков.

В то же время, в финучреждении предусмотрена возможность отключения услуги смс-информирования. Такой сервис не является обязательным для обслуживания. Его можно отключить и настроить бесплатные Push-уведомления.



"Если данная комиссия для вас слишком велика, вы можете отказаться от услуги и отключить ее или переподключить на бесплатные Push-уведомления", — сообщил сотрудник банка.

Изменить вид предоставления соответствующей услуги можно:

лично в чат-боте банка;

через контакт-центр: 0800-210-800.

Источник: Ощдабанк в Fb

Ранее мы писали о том, что военные жалуются на государственный Ощадбанк из-за возникновения различных проблем с получением финуслуг. Под недовольство попали правила работы банка.

Также рассказывали о том, что с июня текущего года в Ощадбанке будут действовать новые лимиты на переводы. Изменения распространятся как на переводы между картами, так и по банковским реквизитам IBAN.