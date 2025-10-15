Відео
Головна Фінанси Послуги у Приват24 — хто зможе користуватись без інтернету

Послуги у Приват24 — хто зможе користуватись без інтернету

Дата публікації: 15 жовтня 2025 07:01
Приват24 буде доступним без сплати за інтернет — хто зможе скористатись
Застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державного "ПриватБанку" розширили можливості щодо мобільного банкінгу. Вони стануть першими в Україні, хто матиме змогу користуватися мобільним банком без сплати за інтернет. 

Про такі новації інформує пресслужба банку.

Послуги застосунку ПриватБанку без сплати за інтернет 

Як повідомляють у фінустанові, для клієнтів вперше в Україні нададуть можливість користуватися мобільним банком "Приват24" безкоштовно. 

Такі правила поширяться на клієнтів на території України, які користуються послугами мобільних операторів Vodafone та lifecell. 

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, клієнти більше не витрачатимуть мегабайти інтернету під час доступу до послуг мобільного банку завдяки співпраці найбільшої державної фінустанови з провідними операторами стільникового зв'язку.

"Ми надаємо безперешкодний доступ до мобільного банку всім клієнтам, і в першу чергу тим, хто найбільш потребує — військовим, навіть коли не вистачає метрів інтернету та відсутні кошти на балансі", — йдеться у повідомленні.

ПриватБанк
Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Які послуги будуть доступні без сплати за інтернет

За інформацією банку, клієнтам буде надано доступ до абсолютно всіх функцій мобільного банку "Приват24". 

Таким чином, навіть за відсутності доступного балансу мобільного інтернету можна буде без обмежень здійснювати у "Приват24" всі необхідні фінансові операції. Зокрема:

  • поповнення мобільного телефону;
  • перекази коштів;
  • оплату житлово-комунальних послуг.

Раніше ми писали, що клієнтам ПриватБанку загрожує втрата доступу до операцій у застосунку. Уникнути цього можна у разі оновлення даних.  

Також ми розповідали, що в ПриватБанку можна самому налаштувати знижки на покупки. У фінустанові розповіли, як знати про всі актуальні пропозиції.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
