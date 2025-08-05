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Головна Фінанси Послуги Ощадбанку — який сервіс недоступний для пенсіонерів

Послуги Ощадбанку — який сервіс недоступний для пенсіонерів

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 06:01
В Ощадбанку пояснили, яка онлайн-послуга недоступна для пенсіонерів
Банківська картка на долоні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" розповіли, який сервіс досі недоступний для громадян пенсійного віку. Йдеться про способи відкриття та закриття деяких рахунків дистанційно. 

Про це розповіли представники Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Яка послуга недоступна в Ощадбанку 

На сторінці фінустанови у соцмережі деякі клієнти розповіли про труднощі із замовленням пенсійних карт. Йдеться про неможливість зробити відповідну процедуру в дистанційному режимі.

Для оформлення пенсійної картки необхідно звертатися виключно до відділення банку, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та інші документи, що можуть підтверджувати право на пенсію.

"Нові можливості пенсійної картки... Ніяких, навіть дистанційно замовити немає можливості...", — йдеться у зверненні.

Які є винятки на онлайн-сервіси в Ощадбанку 

Співробітник головного офісу Ощадбанку визнав, що в банку не передбачена відповідна послуга в онлайн-режимі. Така можливість доступна виключно в офісах банку. Відкрити пенсійну карту може:

  • власник рахунку;
  • довірена особа з довіреністю із зазначенням відповідних повноважень.

"Саме пенсійну карту від Ощадбанку, дійсно, поки можна відкрити лише у відділенні банку... Коли з'явиться можливість її відкриття онлайн, ми обов'язково проінформуємо клієнтів", — йдеться у повідомленні.

У випадку, якщо вже наявний рахунок, у якого закінчився термін дії карти, то перевипуск нової карти можна виконати з номера власника рахунку в телефонному режимі за контактом: 080021080. 

Можливість дистанційного перевипуску через оператора доступна за два місяці до завершення терміну дії картки або через один місяць після. Проте, якщо відповідні терміни добігли кінця, то перевипуск можливий за зверненням до відділення банку власника рахунку або довіреної особи.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку доступна можливість отримати кредитну картку для здійснення подорожей за межі країни. Українцям уточнили, які платіжні системи краще обрати. 

Також ми розповідали, що Ощадбанк закрив деякі пластикові карти. Проте громадяни можуть уточнити інформацію про можливість їх перевипуску у дистанційному режимі.  

Ощадбанк банки пенсіонери банківські карти послуги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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