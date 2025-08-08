В Газсети объяснили — законно ли взимают плату с украинцев за распределение газа

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Украинским потребителям объяснили, зачем нужно платить за услугу распределения природного газа, если некоторые из них прокладывали газопроводы за свой счет в свои дома. Операторы газораспределительной системы обеспечивают работу газовых сетей, эксплуатацию газового оборудования, поддерживают круглосуточно работу аварийных служб.

Об этом рассказали в пресс-службе Днепровского филиала "Газсети".

Почему украинцы должны платить за распределение газа

Как рассказали в филиале, к ним иногда обращаются клиенты с несогласием поступления счетов за распределение газа, мотивируя тем, что самостоятельно платили за прокладку газопроводов к своим домохозяйствам.

В компании объяснили, что в дома граждан природный газ доставляется из магистрального газопровода: на газораспределительных станциях топливо переходит в распределительные, а дальше идет к газорегуляторным пунктам. После чего давление природного газа понижается до самого низкого уровня, который является безопасным для бытового использования. В дальнейшем он по газопроводам попадает к конечным потребителям.

Именно распределительными сетями филиала "Газосети" круглосуточно доставляют газ клиентам. То есть, до того, как попасть в дома потребителей из общего газопровода, голубое топливо проходит 20-30, а иногда 100 километров. Таким образом, та часть газопровода, которая была проложена на улице к дому, является очень незначительной частью газораспределительных сетей.

В частности, специалисты Днепровского филиала "Газосети" обслуживают 7,5 тыс. км газовых сетей Днепра и ряда населенных пунктов района, а также сооружения и оборудование на них, что позволяет обеспечивать наличие нужного объема природного газа в помещениях 24/7.

"Выполнять все критически важные работы на газовых сетях города специалисты Днепровского филиала "Газсети" могут только при условии надлежащего уровня оплат днепрянами за услуги по распределению газа", — пояснили в филиале.

Иллюстрация. Источник: Газсети

Куда идут средства от оплаты за доставку газа

Таким образом, даже тогда, когда голубое топливо потребители не используют, газораспределительную систему необходимо поддерживать в надлежащем рабочем состоянии. Благодаря регулярному обслуживанию обеспечивается необходимое давление газа для возможности его потребления в любой момент.

Размер платы за услугу определяется для каждого потребителя в индивидуальном порядке. Расчет за сервис осуществляется, исходя из величины годовой заказанной мощности объекта клиента. Ее определяют, на основе фактического объема потребления газа объектом за газовый год (с 1 октября по 30 сентября), предшествующий расчетному календарному году, однако не может быть ниже объемов, прописанных в Кодексе газораспределительных систем.

Средства, полученные за услугу по доставке газа, в военное время важны для поддержания энергофронта страны, поскольку позволяют:

покупать материалы и оборудование для осуществления ремонтов газовых сетей;

обеспечивать бесперебойное функционирование газораспределительной системы в течение отопительного сезона;

функционировать в круглосуточном режиме аварийно-диспетчерской службе "104";

платить налоги в государственный/местный бюджеты;

выплачивать зарплату работникам.

"Днепровский филиал "Газсети" благодарит всех клиентов, которые рассчитываются за доставку газа вовремя!", — добавили в компании.

