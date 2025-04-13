Урожай в Украине и апрельское похолодание — что будет с зерновыми в 2025 году

Сеют в экстремальных условиях — потеряют ли аграрии урожай 2025
Погода продолжает удивлять украинцев: после теплого марта начало апреля "порадовало" снегопадами и ночными заморозками. Однако капризы погоды критически не повлияют на базовые аграрные культуры.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о ситуации с урожаем после весенних морозов.
Что будет с урожаем из-за весенних заморозков
Так, по словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в прошлом году в мае из-за заморозков агрокультуры серьезно пострадали, однако в 2025 году ситуация несколько иная.
"На сегодня, в этот период года, по зерновым, масличным, то есть всех базовых культур — это не имеет критического негативного влияния. В зоне риска — садоводство, но, опять же, есть доступные технологии, когда мы говорим о промышленном садоводстве, как защищать растения, насаждения для того, чтобы не было негативного влияния", — пояснил он.
Высоцкий отметил, что уже через несколько дней в Украине потеплеет, и это позволит наверстать вегетации в нынешний период.
"На сегодня нет оснований для волнения. Украина будет с урожаем, и продовольственная безопасность будет гарантирована", — сказал Тарас Высоцкий.
Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему украинской экономике грозит коллапс в 2025 году, и как этому способствуют США и ЕС.
Также мы рассказывали, в марте 2025 года экспорт зерновых принес Украине более 2 млрд долл. дохода. Известно, на какой продукции зарабатывала наше государство.
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