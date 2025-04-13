Врожай в Україні та квітневе похолодання — що буде із зерновими у 2025 році

Пшениця у полі. Фото: УНІАН

Погода продовжує дивувати українців: після теплого березня початок квітня "порадував" снігопадами та нічними заморозками. Однак примхи погоди критично не вплинуть на базові аграрні культури.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ситуацію з врожаєм після весняних морозів.

Реклама

Читайте також:

Що буде з врожаєм через весняні заморозки

Так, за словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, торік у травні через заморозки агрокультури серйозно постраждали, однак у 2025 році ситуація дещо інша.

"На сьогодні, в цей період року, щодо зернових, олійних, тобто всіх базових культур — це не має критичного негативного впливу. В зоні ризику — садівництво, але, знову ж таки, є доступні технології, коли ми говоримо про промислове садівництво, як захищати рослини, насадження для того, щоб не було негативного впливу", — пояснив він.

Висоцький зауважив, що вже за декілька днів в Україні потеплішає, і це дозволить надолужити вегетації в нинішній період.

"На сьогодні немає підстав для хвилювання. Україна буде з врожаєм, і продовольча безпека буде гарантована", — сказав Тарас Висоцький.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому українській економіці загрожує колапс у 2025 році, та як цьому сприяють США та ЄС.

Також ми розповідали, у березні 2025 року експорт зернових приніс Україні понад 2 млрд дол. доходу. Відомо, на якій продукції заробляла наша держава.