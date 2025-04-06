Бронювання аграріїв — які зміни пропонують у Всеукраїнській аграрній раді на 2025 рік

Комбайни працюють в полі. Фото: УНІАН

У Всеукраїнській аграрній раді пропонують уряду запровадити новий механізм для аграріїв. Наприклад, встановити норму бронювання: одна людина на 100 га землі.

Про це сказав в етері Новини.LIVE заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Реклама

Читайте також:

Бронювання і мобілізація аграріїв — деталі

За його словами, аграрний бізнес став одним із перших бізнесів, який почав мобілізувати працівників.

"Їхній досвід володіння великою, широкою габаритною технікою одразу знадобився для використання для військової техніки. І тому процеси мобілізації з перших днів, а ще і березня 2024 року — дуже сильно вдарили по спроможності товаровиробників готуватися до посівної, збиральної кампанії", — розповів він.

Питання бронювання працівників є одним із найактуальніших для агробізнесу, особливо під час збиральних кампаній, оскільки не вистачає:

комбайнерів;

водіїв.

При цьому аграрному сектору навіть в умовах повномасштабної війни все ж вдається бронювати працівників.

"Власне, завдяки тому, що було продовжено бронювання для критично важливих підприємств до 31 березня, коли через атаки хакерські, які зазнала система реєстрів України, товаровиробники не мали можливості відповідно вчасно забронюватися. Але, якщо давати в відсотках, то кожного часу, коли ми маємо можливість забронювати 50% від кількості тих людей, які можуть бути або будуть призвані, то розуміймо, що на четвертий рік війни з цих 50% залишилось напевно 5%", — зазначив Марчук.

За його словами, Всеукраїнська аграрна рада пропонує додатковий механізм, завдяки якому українські аграрії отримають можливість здійснювати бронювання виходячи з економічних потреб: одна людина на 100 гектарів.

"І таким чином люди, бізнес розуміли б, скільки земель обробляється, і скільки людей для цього потрібно. Менше однієї людини на 100 гектарів точно не можна, а більше — це лише буде вітатися", — пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Він вважає, що в усіх, хто залучений до процесу виробництва, має бути можливість отримати бронь.

"Кожен власник бізнесу вже орієнтується в тій потребі, яка потрібна йому конкретно для роботи", — підкреслив Марчук.

Нагадаємо, що підприємства, які хочуть забронювати від мобілізації своїх працівників, мають виплачувати їм мінімальну зарплату у 20 тис. грн. Однак не усі роботодавці повинні дотримуватися цієї умови. Також ми розповідали, що робити громадянам, яким скасували бронь.