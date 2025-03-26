Цены на сою в марте — сколько стоит тонна

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Цены на сою на внутреннем рынке в Украине остаются умеренными. Аналитики считают, что такая ситуация сложилась в связи со стартом посевной кампании хотя, например, цены на ячмень уже "прыгнули" вверх.

Об этом пишет издание АПК-Информ.

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Отмечается, что несмотря на то, что ценовая динамика на сою является более-менее стабильной, украинский рынок находится под давлением конъюнктуры мирового агрорынка: активные темпы уборки сои в Бразилии и улучшение прогноза производства в Аргентине после обильных осадков, после чего украинские компании осторожно повышали цены.

Сколько стоит тонна сои 26 марта

Украинский рынок зависим от тенденций в мире, поэтому цены на сою меняются в соответствии с ситуацией с агропромышленностью в других странах. Также на цену влияет объем урожайных сборов.

Так, по данным на профильном портале Tripoli.land, средняя стоимость сои на украинском рынке в течение последних 8 дней если и менялась, то не кардинально.

Так, 18 и 19 марта тонна культуры торговалась по цене в 18 096 грн/т. Незначительное повышение до 18 271 грн марта. Цена оставалась на этом уровне до 24 числа, а уже 25 марта произошло новое подорожание — до 18 296 грн/т.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: цены на сою

Этот показатель является максимальным, он удерживает на одном уровне и по состоянию на 26 марта.

Напомним, недавно в Государственной таможенной службе показали статистику по экспорту зерновых и зернобобовых культур в 2025 году. Согласно данным по состоянию на 17 марта, аграрии отправили в другие страны 31 022 тыс. тонн зерна.

Также мы рассказывали, что с началом посевной кампании в 2025 году на рынке зерна дорожает фуражная пшеница. Ожидается, что подорожание продлится еще определенный период времени.