Ціни на сою у березні — скільки коштує тонна

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Ціни на сою на внутрішньому ринку в Україні залишаються помірними. Аналітики вважають, що така ситуація склалася у зв'язку зі стартом посівної кампанії хоча, наприклад, ціни на ячмінь вже "стрибнули" вгору.

Про це пише видання АПК-Інформ.

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Зазначається, що попри те, що цінова динаміка на сою є більш-менш стабільною, український ринок перебуває під тиском кон'юнктури світового агроринку: активні темпи збирання сої в Бразилії та покращення прогнозу виробництва в Аргентині після рясних опадів, після чого українські компанії обережно підвищували ціни.

Скільки коштує тонна сої 26 березня

Український ринок залежить від тенденцій у світі, тож ціни на сою змінюються відповідно до ситуації з агропромисловістю в інших країнах. Також на ціну впливає обсяг врожайних зборів.

Так, за даними на профільному порталі Tripoli.land, середня вартість сої на українському ринку впродовж останніх 8 днів якщо й змінювалася, то не кардинально.

Так, 18 та 19 березня тонна культури торгувалася за ціною у 18 096 грн/т. Незначне підвищення до 18 271 грн березня. Ціна перебувала на цьому рівні до 24 числа, а вже 25 березня сталося нове подорожчання — до 18 296 грн/т.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: ціни на сою

Цей показник є максимальним, він втримує свій рівень й станом на 26 березня.

Нагадаємо, нещодавно у Державній митній службі показали статистику щодо експорту зернових та зернобобових культур у 2025 році. Згідно з даними станом на 17 березня, аграрії відправили в інші країни 31 022 тис. тонн збіжжя.

Також ми розповідали, що з початком посівної кампанії у 2025 році на ринку зерна дорожчає фуражна пшениця. Очікується, що подорожчання триватиме ще певний період часу.