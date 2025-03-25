Експорт зернових — яка ситуація з поставками за кордон на початку 2025 року

Вантажівки з пшеницею. Фото: УНІАН

Україна є великим виробником зернових культур, тож аграріям було дуже важливо зберегти експорт під час повномасштабної війни з РФ. У 2025 році, попри те, що ворог продовжує свої спроби зірвати поставки українського зерна за кордон, вітчизняні аграрії станом на 17 березня відправили іншим країнам 31 022 тис. тонн зернових й зернобобових культур.

Про це свідчать дані Державної митної служби України.

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Експорт агрокультур на початку 2025 року — що відомо

Зазначається, що обсяг зернового експорту є на 1,8 млн тонн меншим від показника у березні 2024 року. Так, поставки пшениці наразі перебувають на рівні 12 509 тис. тонн — на 550 тис. тонн менше обсягу, експортованого за відповідний період минулого сезону.

Ячменю за кордон відвантажено 2 192 тис. тонн, це поки на 300 тис. тонн більше, ніж торік. Тоді як поставки кукурудзи становлять 15 839 тис. тонн, що майже на 1,8 млн тонн менше торішнього обсягу.

Також експортовано 10,8 тис. тонн жита проти 1 тис. тонн на цей час торік. Крім того, за кордон відвантажено 51 тис. тонн борошна зернових культур (у тому числі 47,1 тис. тонн пшеничного борошна), і це на 26,2 тис. тонн менше, ніж у відповідному періоді 2023/24 маркетингового року.

З початку березня за кордон експортовано 1 839 тис. тонн зернових (впродовж 1-20 березня 2024 року — 3 181 тис. тонн), у тому числі 526 тис. тонн пшениці, 48 тис. тонн ячменю й 1 259 тис. тонн кукурудзи. Також за кордон поставлено 2,5 тис. тонн борошна.

Раніше ми розповідали, що з початком посівної кампанії у 2025 році на ринку зерна дорожчає фуражна пшениця. Очікується, що ціни зростатимуть й надалі, оскільки на європейському ринку зберігається схожа ситуація з новим врожаєм.

Також нагадаємо, що Україна у період з липня по січень 2024/2025 маркетингового року заробила на експорті зернових 11 млрд дол. Відомо, які агрокультури найчастіше постачалися за кордон.