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Що сіють аграрії у 2025 році — як триваж посівна під час війни

23 березня 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Посівна кампанія 2025 — що відомо
Посівна в Україні. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні вже стартувала посівна кампанія 2025 і станом на 20 березня аграрії засіяли понад 250 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. Активна сівба триває на полях в 19 регіонах країни.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

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За даними відомства, наразі найбільша площа посівів припадає на: 

  • ячмінь — 133,5 тис. га;
  • горох – 57 тис. га;
  • яру пшеницю — 36,7 тис. га;
  • овес — 16,9 тис. га.

Загалом, за даними Мінагрополітики, у 2025 році в Україні планують посіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.

Про що ще варто знати 

Росіяни відновили крадіжку українського зерна із захоплених територій. Відомо, що окупанти вантажівками вивозять збіжжя з Херсонської та Запорізької областей, а потім суднами перевозять його в Новоросійськ.

Нагадаємо, в ЄС роздумують над тим, аби  відновити довоєнні квоти на поставки української агропродукції. Ймовірно, це станеться після 5 червня 2025 року.

Також нагадаємо, нещодавно Україна відновила агроторгівлю з Китаєм. Цій країні фермери постачатимуть, зокрема, горох. 

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