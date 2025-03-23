Посівна кампанія 2025 — що відомо

Посівна в Україні. Фото: УНІАН

В Україні вже стартувала посівна кампанія 2025 і станом на 20 березня аграрії засіяли понад 250 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. Активна сівба триває на полях в 19 регіонах країни.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

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За даними відомства, наразі найбільша площа посівів припадає на:

ячмінь — 133,5 тис. га;

горох – 57 тис. га;

яру пшеницю — 36,7 тис. га;

овес — 16,9 тис. га.

Загалом, за даними Мінагрополітики, у 2025 році в Україні планують посіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.

Про що ще варто знати

Росіяни відновили крадіжку українського зерна із захоплених територій. Відомо, що окупанти вантажівками вивозять збіжжя з Херсонської та Запорізької областей, а потім суднами перевозять його в Новоросійськ.

Нагадаємо, в ЄС роздумують над тим, аби відновити довоєнні квоти на поставки української агропродукції. Ймовірно, це станеться після 5 червня 2025 року.

Також нагадаємо, нещодавно Україна відновила агроторгівлю з Китаєм. Цій країні фермери постачатимуть, зокрема, горох.