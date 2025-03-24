Ціни на фуражне зерно — як змінилася вартість із початком посівної

Комбайни на полі. Фото: УНІАН

З настанням весни та посівної кампанії ціни на українському ринку зерна змінюються мало не щодня. Так, впродовж останнього тижня, після незначного падіння, фуражне зерно на внутрішньому ринку знову почало дорожчати.

Про це пише видання АПК-Агро.

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Яка ситуація на ринку зернових

Як зазначається, зростання підтримує певна цінова динаміка на експортному ринку зернових, а також чималий попит як від внутрішніх, так і з боку експортно-орієнтованих компаній.

Аналітики прогнозують, що надалі ціни на фуражну пшеницю триматимуть планку щодо підвищення, оскільки на це впливатиме ситуація на суміжних ринках. Наприклад, в Європі вже фіксують незначне подорожчання цін на пшеницю нового врожаю.

Ціни на пшеницю у березні — скільки коштує тонна 24-го числа

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, підвищення цін на пшеницю триває з 16 березня.Тоді мінімальний показник становив 9 638 грн/тонна.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: як змінювалися ціни на пшеницю

З 16 березня пшениця на внутрішньому ринку щодня додавала у ціні. Тож 24 березня досягла максимального наразі значення у 9 817 грн/тонна. Тобто, за останній тиждень зерно подорожчало на 179 грн.

Про що ще варто знати

В Україні вже розпочалася посівна кампанія: аграрії активно засівають поля зерновими та зернобобовими культурами. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, наразі найбільша площа посівів припадає на:

ячмінь — 133,5 тис. га;

горох – 57 тис. га;

яру пшеницю — 36,7 тис. га;

овес — 16,9 тис. га.

Раніше ми розповідали, що низка світових країн відмовляється від російської пшениці на користь української. Водночас станом на початок березня 2025 року запаси зерна в Україні оцінюються у 7,4 млн тонн.

Також нагадаємо, що Україна у період з липня по січень 2024/2025 маркетингового року заробила на експорті зернових 11 млрд дол. Відомо, які агрокультури найчастіше постачалися за кордон.